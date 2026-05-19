  Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
19 мая 2026, 21:48 |
Известный украинский тренер и специалист Йожеф Сабо негативно оценил назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины и высказался о президенте УАФ Андрее Шевченко.

«Не знаю, как воспринимать эту информацию, это все сделал Андрей Шевченко. Я с ним уже давно не разговариваю, с тех пор, как дал интервью, где сказал, что вытащил его из ямы в молодом возрасте. Ему это не понравилось, и на этом наша связь прервалась», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

