Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Сабо – о президенте УАФ
Известный украинский тренер и специалист Йожеф Сабо негативно оценил назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины и высказался о президенте УАФ Андрее Шевченко.
«Не знаю, как воспринимать эту информацию, это все сделал Андрей Шевченко. Я с ним уже давно не разговариваю, с тех пор, как дал интервью, где сказал, что вытащил его из ямы в молодом возрасте. Ему это не понравилось, и на этом наша связь прервалась», – сказал Йожеф Сабо.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета одержала дебютную победу на уровне Тура, переиграв Франческу Джонс
Функционер предупредил Александра о тяжелом бое