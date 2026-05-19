Маркевич выступил с заявлением после назначения Мальдеры в сборную

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном возвращении к активной работе после изменений в тренерском штабе сборной Украины.

После ухода Сергея Реброва именно Маркевича называли одним из главных кандидатов на пост наставника национальной команды. Впрочем, Украинская ассоциация футбола официально назначила главным тренером сборной Андреа Мальдеру.

В комментарии опытный специалист кратко ответил на вопрос о своем дальнейшем будущем и возможном возвращении к тренерской деятельности.

«Пока ничего нет, так что извините», – заявил Маркевич.

Напомним, последним местом работы 74-летнего специалиста были львовские «Карпаты». В сезоне 2023/24 Маркевич помог команде занять второе место в Первой лиге и вернуться в украинскую Премьер-лигу.