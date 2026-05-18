Разгром от Буковины, ничья Черноморца и Левого Берега
Состоялись поединки 28-го тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких моментов в этих матчах.
Разгром тура
«Буковина» продолжила феерию после того, как обеспечила себе победу в Первой лиге и повышение в классе. На этот раз команда из Черновцов на выезде со счетом 5:0 разгромно выиграла у ФК ЮКСА. Голами за «Буковину» отличились Виталий Дахновский, Евгений Пидлепенец и Иван Тищенко, который оформил дубль. Еще один мяч в ворота соперника влетел после автогола Алексея Ждановича.
На данный момент у «Буковины» 78 очков в активе, и она уверенно расположилась на первой позиции.
Голеадор тура
Виталий Дахновский, который забил очередной мяч за «Буковину» в этом сезоне, улучшил шансы на то, чтобы выиграть гонку голеадоров Первой лиги. На данный момент у лидера команды из Черновцов 17 забитых мячей в активе. У футболиста «Прикарпатья» Андрея Хомы, который расположился на второй позиции в рейтинге, 14 голов.
Победы тура
Кроме разгрома от «Буковины», в туре были зафиксированы еще две виктории. «Агробизнес» победил на своем поле «Викторию» (1:0), а «Нива» на выезде взяла три очка в поединке с «Подольем» (1:2).
В обеих встречах мячи забивались во вторых таймах. «Агробизнес» победным голом отличился на 73-й минуте. За команду из Хмельницкой области точно пробил Олег Лень.
А в матче «Подолье» – «Нива» три мяча были забиты, начиная с 84-й минуты. На голы Ивана Паламарчука и Максима Пежинского команда из Хмельницкого ответила точным ударом в исполнении Максима Переходько.
«Засуха» тура
Сразу в трех поединках 28-го тура было зафиксировано три «нулевые» ничьи. Команды не забивали в матчах «Ингулец» – «Прикарпатье», «Черноморец» – «Левый Берег» и «Феникс-Мариуполь» – «Пробий».
Если говорить о поединке «Черноморец» – «Левый Берег», то это был центральный матч тура между командами, которые ведут борьбу за второе место и выход в УПЛ. После этой встречи одесситы с 59 баллами идут вторыми, а киевляне с 57 очками расположились на третьей позиции.
Голы тура
В матче «Ворскла» – «Металлист» была зафиксирована ничья 1:1. Полтавский и харьковский клубы порадовали фанатов эффектными голами. Богдан Порох за «Металлист» и Тарас Дмитрук за «Ворсклу» отличились красивыми забитыми мяча после качественных комбинаций.
Чего ждать?
Центральным поединком следующего тура станет матч «Буковина» – «Черноморец». На поле встретятся команды, которые занимают лидирующие позиции в Первой лиге.
«Левый Берег» на домашней арене сыграет с «Металлургом». Поединок еще интересен тем, что команды возглавляют известные украинские тренеры Александр Рябоконь и Сергей Ковалец.
Также любопытно, как сыграют финалист Кубка Украины «Чернигов» и «Ингулец».
Первая лига. 28-й тур
ЮКСА – «Буковина» – 0:5
Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 62, Жданович, 37 (автогол), Пидлепенец, 64.
«Агробизнес» – «Виктория» – 1:0
Гол: Лень, 73.
«Ингулец» – «Прикарпатье» – 0:0
«Черноморец» – «Левый Берег» – 0:0
«Ворскла» – «Металлист» – 1:1
Голы: Дмитрук, 45+1 – Порох, 12.
«Подолье» – «Нива» – 1:2
Голы: Переходько, 90+2 – Паламарчук, 84, Пежинский, 90+1.
Удаление: Снижко, 34 («Подолье»).
«Феникс-Мариуполь» – «Пробий» – 0:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|28
|25
|3
|0
|69 - 18
|23.05.26 15:00 Буковина - Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина
|78
|2
|Черноморец
|28
|17
|8
|3
|40 - 19
|23.05.26 15:00 Буковина - Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой
|59
|3
|Левый берег
|28
|17
|6
|5
|43 - 20
|22.05.26 15:00 Левый берег - Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег
|57
|4
|Агробизнес
|28
|15
|4
|9
|34 - 27
|23.05.26 15:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес
|49
|5
|Ингулец
|28
|11
|10
|7
|38 - 28
|23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец
|43
|6
|Виктория
|28
|10
|6
|12
|37 - 35
|23.05.26 15:00 Виктория - Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория
|36
|7
|ЮКСА
|28
|9
|6
|13
|27 - 38
|23.05.26 15:00 Металлист - ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория
|33
|8
|Пробой
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|23.05.26 15:00 Виктория - Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой
|33
|9
|Прикарпатье
|28
|8
|9
|11
|29 - 32
|23.05.26 15:00 Прикарпатье - Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье
|33
|10
|Нива Тернополь
|28
|8
|9
|11
|23 - 30
|23.05.26 15:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег
|33
|11
|Феникс-Мариуполь
|28
|8
|8
|12
|29 - 32
|23.05.26 15:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец
|32
|12
|Металлист
|27
|8
|7
|12
|27 - 33
|23.05.26 15:00 Металлист - ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина
|31
|13
|Чернигов
|26
|8
|6
|12
|28 - 31
|23.05.26 15:00 Чернигов - Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь
|30
|14
|Ворскла
|28
|7
|7
|14
|21 - 34
|23.05.26 15:00 Нива Тернополь - Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье
|28
|15
|Подолье
|28
|4
|7
|17
|19 - 44
|23.05.26 15:00 Подолье - Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов
|19
|16
|Металлург Зп
|27
|4
|6
|17
|16 - 53
|22.05.26 15:00 Левый берег - Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп
|18
