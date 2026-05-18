Разгром от Буковины, ничья Черноморца и Левого Берега

Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких моментов в этих матчах.

Разгром тура

«Буковина» продолжила феерию после того, как обеспечила себе победу в Первой лиге и повышение в классе. На этот раз команда из Черновцов на выезде со счетом 5:0 разгромно выиграла у ФК ЮКСА. Голами за «Буковину» отличились Виталий Дахновский, Евгений Пидлепенец и Иван Тищенко, который оформил дубль. Еще один мяч в ворота соперника влетел после автогола Алексея Ждановича.

На данный момент у «Буковины» 78 очков в активе, и она уверенно расположилась на первой позиции.

Голеадор тура

Виталий Дахновский, который забил очередной мяч за «Буковину» в этом сезоне, улучшил шансы на то, чтобы выиграть гонку голеадоров Первой лиги. На данный момент у лидера команды из Черновцов 17 забитых мячей в активе. У футболиста «Прикарпатья» Андрея Хомы, который расположился на второй позиции в рейтинге, 14 голов.

Победы тура

Кроме разгрома от «Буковины», в туре были зафиксированы еще две виктории. «Агробизнес» победил на своем поле «Викторию» (1:0), а «Нива» на выезде взяла три очка в поединке с «Подольем» (1:2).

В обеих встречах мячи забивались во вторых таймах. «Агробизнес» победным голом отличился на 73-й минуте. За команду из Хмельницкой области точно пробил Олег Лень.

А в матче «Подолье» – «Нива» три мяча были забиты, начиная с 84-й минуты. На голы Ивана Паламарчука и Максима Пежинского команда из Хмельницкого ответила точным ударом в исполнении Максима Переходько.

«Засуха» тура

Сразу в трех поединках 28-го тура было зафиксировано три «нулевые» ничьи. Команды не забивали в матчах «Ингулец» – «Прикарпатье», «Черноморец» – «Левый Берег» и «Феникс-Мариуполь» – «Пробий».

Если говорить о поединке «Черноморец» – «Левый Берег», то это был центральный матч тура между командами, которые ведут борьбу за второе место и выход в УПЛ. После этой встречи одесситы с 59 баллами идут вторыми, а киевляне с 57 очками расположились на третьей позиции.

Голы тура

В матче «Ворскла» – «Металлист» была зафиксирована ничья 1:1. Полтавский и харьковский клубы порадовали фанатов эффектными голами. Богдан Порох за «Металлист» и Тарас Дмитрук за «Ворсклу» отличились красивыми забитыми мяча после качественных комбинаций.

Чего ждать?

Центральным поединком следующего тура станет матч «Буковина» – «Черноморец». На поле встретятся команды, которые занимают лидирующие позиции в Первой лиге.

«Левый Берег» на домашней арене сыграет с «Металлургом». Поединок еще интересен тем, что команды возглавляют известные украинские тренеры Александр Рябоконь и Сергей Ковалец.

Также любопытно, как сыграют финалист Кубка Украины «Чернигов» и «Ингулец».

Первая лига. 28-й тур

ЮКСА – «Буковина» – 0:5

Голы: Дахновский, 10, Тищенко, 21, 62, Жданович, 37 (автогол), Пидлепенец, 64.

«Агробизнес» – «Виктория» – 1:0

Гол: Лень, 73.

«Ингулец» – «Прикарпатье» – 0:0

«Черноморец» – «Левый Берег» – 0:0

«Ворскла» – «Металлист» – 1:1

Голы: Дмитрук, 45+1 – Порох, 12.

«Подолье» – «Нива» – 1:2

Голы: Переходько, 90+2 – Паламарчук, 84, Пежинский, 90+1.

Удаление: Снижко, 34 («Подолье»).

«Феникс-Мариуполь» – «Пробий» – 0:0