  ЭРИКИ: «Это важное событие для меня»
Украина. Премьер лига
ЭРИКИ: «Это важное событие для меня»

Полузащитник «Карпат» прокомментировал победу над «Вересом»

ФК Карпаты. Эрики

Полузащитник львовских «Карпат» Эрики прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:0) в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Эрики, поздравляем! Сегодня ты впервые вышел в стартовом составе. Как себя чувствуешь?

– Спасибо! Это важное событие для меня. Спасибо тренеру за доверие. Я очень счастлив из-за этой возможности. Также рад победе команды. Теперь нужно и дальше много работать, ведь впереди еще один важный матч.

– Когда ты узнал, что сыграешь в стартовом составе?

– Тренер еще раньше разговаривал со мной, говорил, что я хорошо выхожу на замену и помогаю команде. Просил продолжать работать, и что мой шанс обязательно придет. А уже в день матча, утром, он сообщил мне, что я сыграю в стартовом составе.

– Этот выход означает, что ты полностью адаптировался в команде?

– Да, думаю, что вполне адаптировался. И игроки, и тренерский штаб очень помогают мне с первых дней в команде. Благодаря этой поддержке я чувствую себя очень комфортно.

– Ты получил первую желтую карточку. Вспомни, пожалуйста, тот эпизод.

– Нет, это не была какая-то жесткая игра ради фола. У соперника была опасная контратака, и мне нужно было либо отобрать мяч, либо остановить эпизод фолом. Я выбрал второй вариант. К сожалению, получил желтую карточку.

– «Карпаты» много атаковали, превосходили соперника на протяжении всего матча, но долгое время не могли забить. Чего команде не хватало почти час игрового времени?

– Думаю, нам немного не хватало интенсивности и агрессии в атаке. Мы создавали моменты, но действовали недостаточно остро впереди. В перерыве поняли, что для победы нужно изменить отношение на поле, добавить желания и энергии. К счастью, во втором тайме нам удалось одержать победу.

– Как тебе поддержка болельщиков сегодня?

– «Карпаты» – это клуб с большой историей и традициями. Наши болельщики невероятные: они всегда поддерживают команду, независимо от результата. Их эмоции, песни и поддержка придают нам сил побеждать. Спасибо им за это.

– Впереди заключительный матч сезона. Проблем с настройкой на поединок с «Зарей» не будет?

– Нет, проблем с настройкой точно не будет. Конечно, мотивация остается такой же высокой. Каждый матч очень важен для команды, и сейчас мы думаем только о победе. Будем готовиться и работать ради этого. Хотим порадовать наших болельщиков и отблагодарить их за веру в нас.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Карпаты - Верес Эрики
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
