  4. Владимир Шаран отпраздновал юбилейную победу
18 мая 2026, 13:31 | Обновлено 18 мая 2026, 13:53
Владимир Шаран отпраздновал юбилейную победу

Наставник «Александрии» одержал 80-ю победу на тренерском посту в УПЛ

Победа «Александрии» над «Рухом» (3:1) оказалась 80-й для наставника «горожан» Владимира Шарана в чемпионатах Украины. Он стал 15-м тренером, достигшим этого рубежа. 70 викторий Шаран отпраздновал в 209 матчах (33,5%) с «Александрией», 9 в 44-х (20,5%) – с «Минаем» и 1 в 16 (6,3%) – с «Закарпатьем». Коллективы юбиляра брали верх над 27-ю командами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Ворсклу», «Зарю», «Карпаты» – по 8 раз, «Олимпик», «Черноморец» – по 6 и «Мариуполь» – 5.

К слову, гол венесуэльского форварда черно-желто-зеленых Брайана Кастильо стал 250-м для команд Шарана в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Владимира Шарана в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Клуб Шарана

Соперник

Тренер

Счет

1-я

29.09.2007

Закарпатье

Харьков

Владимир БЕССОНОВ

2:0 (г)

10-я

28.11.2015

Александрия

Металлист

Александр СЕВИДОВ

2:0 (д)

20-я

16.10.2016

Александрия

Сталь Км

Якоб ГАЛЛ

2:0 (д)

30-я

21.04.2018

Александрия

Черноморец

Константин ФРОЛОВ

3:1 (г)

40-я

29.09.2018

Александрия

Олимпик

Роман САНЖАР

3:2 (г)

50-я

18.08.2019

Александрия

Заря

Виктор СКРИПНИК

2:1 (г)

60-я

14.03.2020

Александрия

Колос

Руслан КОСТЫШИН

4:2 (д)

70-я

25.04.2021

Александрия

Шахтер

Луиш КАШТРУ

2:0 (д)

80-я

17.05.2026

Александрия

Рух

Иван ФЕДЫК

3:1 (г)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
