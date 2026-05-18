Владимир Шаран отпраздновал юбилейную победу
Наставник «Александрии» одержал 80-ю победу на тренерском посту в УПЛ
Победа «Александрии» над «Рухом» (3:1) оказалась 80-й для наставника «горожан» Владимира Шарана в чемпионатах Украины. Он стал 15-м тренером, достигшим этого рубежа. 70 викторий Шаран отпраздновал в 209 матчах (33,5%) с «Александрией», 9 в 44-х (20,5%) – с «Минаем» и 1 в 16 (6,3%) – с «Закарпатьем». Коллективы юбиляра брали верх над 27-ю командами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Ворсклу», «Зарю», «Карпаты» – по 8 раз, «Олимпик», «Черноморец» – по 6 и «Мариуполь» – 5.
К слову, гол венесуэльского форварда черно-желто-зеленых Брайана Кастильо стал 250-м для команд Шарана в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Владимира Шарана в чемпионатах Украины
Победа
Дата
Клуб Шарана
Соперник
Тренер
Счет
1-я
29.09.2007
Закарпатье
Харьков
Владимир БЕССОНОВ
2:0 (г)
10-я
28.11.2015
Александрия
Металлист
Александр СЕВИДОВ
2:0 (д)
20-я
16.10.2016
Александрия
Сталь Км
Якоб ГАЛЛ
2:0 (д)
30-я
21.04.2018
Александрия
Черноморец
Константин ФРОЛОВ
3:1 (г)
40-я
29.09.2018
Александрия
Олимпик
Роман САНЖАР
3:2 (г)
50-я
18.08.2019
Александрия
Заря
Виктор СКРИПНИК
2:1 (г)
60-я
14.03.2020
Александрия
Колос
Руслан КОСТЫШИН
4:2 (д)
70-я
25.04.2021
Александрия
Шахтер
Луиш КАШТРУ
2:0 (д)
80-я
17.05.2026
Александрия
Рух
Иван ФЕДЫК
3:1 (г)
