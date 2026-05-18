Владимир Шаран отпраздновал юбилейную победу

Победа «Александрии» над «Рухом» (3:1) оказалась 80-й для наставника «горожан» Владимира Шарана в чемпионатах Украины. Он стал 15-м тренером, достигшим этого рубежа. 70 викторий Шаран отпраздновал в 209 матчах (33,5%) с «Александрией», 9 в 44-х (20,5%) – с «Минаем» и 1 в 16 (6,3%) – с «Закарпатьем». Коллективы юбиляра брали верх над 27-ю командами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Ворсклу», «Зарю», «Карпаты» – по 8 раз, «Олимпик», «Черноморец» – по 6 и «Мариуполь» – 5.

К слову, гол венесуэльского форварда черно-желто-зеленых Брайана Кастильо стал 250-м для команд Шарана в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Владимира Шарана в чемпионатах Украины