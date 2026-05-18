Ян ЮРЧЕЦ: «Это была интересная игра»

Хорватский защитник «Кривбасса» Ян Юрчец прокомментировал матч 29-го тура УПЛ, в котором его команда со счетом 2:3 уступила «Шахтеру»:

– Подведите, пожалуйста, итоги этого матча.

– Это была интересная игра. Возможно, мы не были достаточно хорошо организованы, но нам нужно извлечь уроки из этого матча и продолжать прогрессировать. Да, я думаю, сегодня у нас был мощный двенадцатый игрок. Хочу поблагодарить всех фанатов, всех людей, которые пришли в эту дождливую погоду, чтобы поддержать нас. Потому что это был последний домашний матч для «Кривбасса» в этом сезоне.

– Действительно, поддержка, как всегда, была очень мощной.

– Да, для нас это было действительно важно – увидеть болельщиков, и мы были очень рады встрече. Потому что когда слышишь болельщиков, бежишь быстрее, можешь больше. И еще раз, я благодарю их. Сезон приближается к концу. Если смотреть в целом, для нас это был достойный сезон, с определенными взлетами и падениями, но, я думаю, как коллектив, мы можем быть счастливы, потому что являемся самой молодой командой в лиге. Ведь у нас столько же очков, сколько и в прошлом году.

– Хватит мотивации на последний тур?

– Конечно. Впереди – еще одна игра, так что мы можем стать еще лучше, чем в прошлом году. Это еще одна мотивация для нас против «Александрии». Но да, сезон прошел быстро, и да, у нас будет «Александрия», а потом, я думаю, мы заслуживаем отдыха.