Ян ЮРЧЕЦ: «Это была интересная игра»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Руха»
Хорватский защитник «Кривбасса» Ян Юрчец прокомментировал матч 29-го тура УПЛ, в котором его команда со счетом 2:3 уступила «Шахтеру»:
– Подведите, пожалуйста, итоги этого матча.
– Это была интересная игра. Возможно, мы не были достаточно хорошо организованы, но нам нужно извлечь уроки из этого матча и продолжать прогрессировать. Да, я думаю, сегодня у нас был мощный двенадцатый игрок. Хочу поблагодарить всех фанатов, всех людей, которые пришли в эту дождливую погоду, чтобы поддержать нас. Потому что это был последний домашний матч для «Кривбасса» в этом сезоне.
– Действительно, поддержка, как всегда, была очень мощной.
– Да, для нас это было действительно важно – увидеть болельщиков, и мы были очень рады встрече. Потому что когда слышишь болельщиков, бежишь быстрее, можешь больше. И еще раз, я благодарю их. Сезон приближается к концу. Если смотреть в целом, для нас это был достойный сезон, с определенными взлетами и падениями, но, я думаю, как коллектив, мы можем быть счастливы, потому что являемся самой молодой командой в лиге. Ведь у нас столько же очков, сколько и в прошлом году.
– Хватит мотивации на последний тур?
– Конечно. Впереди – еще одна игра, так что мы можем стать еще лучше, чем в прошлом году. Это еще одна мотивация для нас против «Александрии». Но да, сезон прошел быстро, и да, у нас будет «Александрия», а потом, я думаю, мы заслуживаем отдыха.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|29
|22
|6
|1
|71 - 20
|21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк
|72
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38 - 16
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49 - 21
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|55
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|6
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52 - 45
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|47
|7
|Колос Ковалевка
|29
|12
|10
|7
|29 - 25
|21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|42
|9
|Карпаты Львов
|29
|10
|11
|8
|39 - 29
|23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26 - 39
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28 - 48
|24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36 - 45
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|31
|13
|Кудровка
|28
|6
|7
|15
|29 - 45
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка
|25
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20 - 49
|24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов
|21
|15
|Александрия
|29
|3
|7
|19
|23 - 57
|23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23 - 74
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|12
