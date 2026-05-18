Валерий КУЦЕНКО: «Этот зачетный балл придаст нам уверенности»

В поединке 28-го тура Первой лиги «Ворскла» сыграла вничью с харьковским «Металлистом». Итоги матча подвел тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

– Вы сегодня все же получили одно очко или потеряли три?

– Получили, хотя игра очень была интересна с обеих сторон. Две команды желали победы. Мы сыграли официальный матч на своем поле. Нас поддерживали болельщики. Были хорошие моменты у нас, но где-то не хватило последнего паса, последнего заключительного действия в моменте. Во втором тайме, возможно, ребята уже играли по результату, но все равно этот зачетный балл придаст нам уверенности. Очень тяжелое было психологическое состояние команды. Но я верю, что мы сможем выполнить ту задачу, которая перед нами стоит.

– Насколько вы довольны тем, как команда выложилась в физическом плане?

– Прежде всего, у нас сейчас очень много травмированных, и основные игроки травмированы. У нас играет в обороне молодой парень, еще нужно ему набраться опыта. Центральный наш защитник и правый защитник – молодые ребята, они только втягиваются в чемпионат, в игру. Потому что Первая лига – это очень высокий уровень, и нужно уже более высокое мастерство при выполнении действия. Могу ребят поблагодарить, что они выложились. Они хотели победить, и желание было очень велико у ребят. Но где-то этого опыта еще немного не хватает команде.