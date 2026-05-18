Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Президент подтвердил, что было четыре кандидата
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко рассказал подробности назначения Андреа Мальдера на должность главного тренера сборной Украины.
По словам Шевченко, УАФ рассматривала сразу четырех кандидатов. По информации СМИ, в их число входили Мирон Маркевич и Игорь Йовичевич.
«У нас было четыре кандидата, не только Андреа. Мы оценивали их по разным критериям.
Один из главных факторов – его работа как в сборных, так и в клубах. Он работал ассистентом в трех топовых лигах, давно знает украинских футболистов и следил за ними еще с юношеских команд.
«Мне нравится его амбициозность и то, что он переезжает в Украину. Это важно – иметь тренера, который хочет реализовать свой потенциал», – добавил глава УАФ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
