Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Сборная УКРАИНЫ
18 мая 2026, 22:42 |
1272
3

Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича

Президент подтвердил, что было четыре кандидата

18 мая 2026, 22:42 |
1272
3 Comments
Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
УАФ

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко рассказал подробности назначения Андреа Мальдера на должность главного тренера сборной Украины.

По словам Шевченко, УАФ рассматривала сразу четырех кандидатов. По информации СМИ, в их число входили Мирон Маркевич и Игорь Йовичевич.

«У нас было четыре кандидата, не только Андреа. Мы оценивали их по разным критериям.

Один из главных факторов – его работа как в сборных, так и в клубах. Он работал ассистентом в трех топовых лигах, давно знает украинских футболистов и следил за ними еще с юношеских команд.

«Мне нравится его амбициозность и то, что он переезжает в Украину. Это важно – иметь тренера, который хочет реализовать свой потенциал», – добавил глава УАФ.

По теме:
Других кандидатов нет. Стало известно, кто сменит Гвардиолу в Ман Сити
ФОТО. Футболист сборной Украины поцеловал девушку прямо на поле
Экс-форвард сборной Украины не верит в Мальдеру во главе сборной Украины
Андрей Шевченко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Всё только начинается. Кудровка победила ЛНЗ
Футбол | 18 мая 2026, 14:59 43
Всё только начинается. Кудровка победила ЛНЗ
Всё только начинается. Кудровка победила ЛНЗ

Гол Свитюхи оставил «Кудровку» в борьбе за право продолжить участие в УПЛ

Окончательное решение. Гвардиола уходит из Манчестер Сити
Футбол | 18 мая 2026, 22:30 0
Окончательное решение. Гвардиола уходит из Манчестер Сити
Окончательное решение. Гвардиола уходит из Манчестер Сити

Пеп Гвардиола не останется на 11-й год в «Манчестер Сити»

Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Футбол | 18.05.2026, 10:05
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18.05.2026, 08:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А хто четвертий?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Звичайно, ніхто не може наперед знати, що буде з цього Мальдери. Є, поки що, тільки один критерій: його хоче Шевченко, а розумові здібності і тренерські у Шевченка ми вже бачили. Тому, надій дуже мало.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 20
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 85
Футбол
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 3
Футбол
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем