Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко рассказал подробности назначения Андреа Мальдера на должность главного тренера сборной Украины.

По словам Шевченко, УАФ рассматривала сразу четырех кандидатов. По информации СМИ, в их число входили Мирон Маркевич и Игорь Йовичевич.

«У нас было четыре кандидата, не только Андреа. Мы оценивали их по разным критериям.

Один из главных факторов – его работа как в сборных, так и в клубах. Он работал ассистентом в трех топовых лигах, давно знает украинских футболистов и следил за ними еще с юношеских команд.

«Мне нравится его амбициозность и то, что он переезжает в Украину. Это важно – иметь тренера, который хочет реализовать свой потенциал», – добавил глава УАФ.