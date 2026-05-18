Шевченко сообщил неожиданное решение о сборной Украины
Впервые с начала полномасштабного вторжения команда проведет сбор на Родине
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко сообщил, что национальная сборная Украины впервые с начала полномасштабного вторжения проведет сборы на родине:
«В планах ассоциации очень важно сделать так, чтобы болельщики Украины были ближе к сборной. Поэтому первый сбор, который мы планируем провести с новым главным тренером Андреа Мальдерой, будет проходить в Украине. И, по возможности, мы будем проводить больше таких сборов.
Там будут проведены акции для наших болельщиков, чтобы сблизить их со сборной».
Ранее Андрей Шевченко назвал задачу, поставленную перед Мальдерой в сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начался третий игровой день на чемпионате мира по хоккею
Известный тренер – об уходе из «Карпат» в 1999 году