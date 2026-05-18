Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко сообщил неожиданное решение о сборной Украины
18 мая 2026, 12:22 | Обновлено 18 мая 2026, 12:37
Шевченко сообщил неожиданное решение о сборной Украины

Впервые с начала полномасштабного вторжения команда проведет сбор на Родине

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко сообщил, что национальная сборная Украины впервые с начала полномасштабного вторжения проведет сборы на родине:

«В планах ассоциации очень важно сделать так, чтобы болельщики Украины были ближе к сборной. Поэтому первый сбор, который мы планируем провести с новым главным тренером Андреа Мальдерой, будет проходить в Украине. И, по возможности, мы будем проводить больше таких сборов.

Там будут проведены акции для наших болельщиков, чтобы сблизить их со сборной».

Ранее Андрей Шевченко назвал задачу, поставленную перед Мальдерой в сборной Украины.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 2
цікаво, а що заважало раніше проводити такі збори в Україні? 
В Бахмуті?
