Пресс-конференция Андреа Мальдеры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Итальянский специалист Андреа Мальдера проведет пресс-конференцию после назначения на должность главного тренера сборной Украины. Старт трансляции – в 12:00 по киевскому времени.

В понедельник, 18 мая, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил кандидатуру Мальдеры по представлению Комитета национальных сборных.

Стороны договорились о сотрудничестве на два года с возможностью продления контракта. Андреа раньше работал в штабе «сине-желтых» – был ассистентом Андрея Шевченко.

В течении карьеры Мальдера работал ассистентом главного тренера в «Милане» (Италия), «Брайтоне» (Англия) и «Марселе» (Франция).

