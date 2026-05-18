Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Андреа Мальдеры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная УКРАИНЫ
18 мая 2026, 12:00 |
455
3

Пресс-конференция Андреа Мальдеры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 18 мая, Украинская ассоциация футбола назначила итальянца главным тренером сборной

18 мая 2026, 12:00 |
455
3 Comments
Пресс-конференция Андреа Мальдеры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Андреа Мальдера

Итальянский специалист Андреа Мальдера проведет пресс-конференцию после назначения на должность главного тренера сборной Украины. Старт трансляции – в 12:00 по киевскому времени.

В понедельник, 18 мая, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил кандидатуру Мальдеры по представлению Комитета национальных сборных.

Стороны договорились о сотрудничестве на два года с возможностью продления контракта. Андреа раньше работал в штабе «сине-желтых» – был ассистентом Андрея Шевченко.

В течении карьеры Мальдера работал ассистентом главного тренера в «Милане» (Италия), «Брайтоне» (Англия) и «Марселе» (Франция).

Пресс-конференция Андреа Мальдеры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
«Измените расписание». Игрок Falcons по Dota 2 мечтает посмотреть финал ЛЧ
Форвард Манчестер Сити назвал свои любимые видеоигры
«Ничего не понятно, но интересно». Аналитик CS сравнил NAVI и сборную
футбол сборная Украины
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Футбол | 18 мая 2026, 11:48 0
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала

Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб

Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Футбол | 17 мая 2026, 14:59 4
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима

Дубль на счету Джанлуки Манчини

ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Хоккей | 17.05.2026, 21:59
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 18.05.2026, 07:59
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
цікаво, чому перед попереднім тренером не було вимог щодо проживання на території України? 
Ответить
+1
Не знаю как тренировать но давать прессуху Мальдера может в миллион раз лучше чем быдлуган Сережа
Ответить
0
Як?
Ответить
0
Популярные новости
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 11
Бокс
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 10
Футбол
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем