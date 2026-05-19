МАРКЕВИЧ: «Это дар от Бога, не хочу его растрачивать»

Известный тренер Остап Маркевич, сын Мирона Маркевича, рассказал, какие цели ставит перед собой на ближайшие годы.

– А какие цели вы ставите перед собой на ближайшие три-пять лет?

– Каждый день проживать с наполнением и смыслом, потому что жизнь — это дар от Бога, не хочу тратить его впустую.

А что касается моей профессии, то планирую и дальше заниматься своим любимым делом. Считаю, что самый важный элемент в ней — это воспитание молодых людей. Чтобы они становились лучше как в профессиональном, так и в личностном мужском смысле. Это основная задача тренера.

Как говорил Захар Беркут: «Жизнь имеет ценность только тогда, когда человек может помогать другим».

Вместе с тем задача создать боеспособную и ментально крепкую команду также является большим футбольным смыслом.