Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Это дар от Бога, не хочу его растрачивать»
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 06:02 |
1473
0

МАРКЕВИЧ: «Это дар от Бога, не хочу его растрачивать»

Остап рассказал, какие цели ставит перед собой

19 мая 2026, 06:02 |
1473
0
МАРКЕВИЧ: «Это дар от Бога, не хочу его растрачивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Остап Маркевич

Известный тренер Остап Маркевич, сын Мирона Маркевича, рассказал, какие цели ставит перед собой на ближайшие годы.

– А какие цели вы ставите перед собой на ближайшие три-пять лет?

– Каждый день проживать с наполнением и смыслом, потому что жизнь — это дар от Бога, не хочу тратить его впустую.

А что касается моей профессии, то планирую и дальше заниматься своим любимым делом. Считаю, что самый важный элемент в ней — это воспитание молодых людей. Чтобы они становились лучше как в профессиональном, так и в личностном мужском смысле. Это основная задача тренера.

Как говорил Захар Беркут: «Жизнь имеет ценность только тогда, когда человек может помогать другим».

Вместе с тем задача создать боеспособную и ментально крепкую команду также является большим футбольным смыслом.

По теме:
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
«Главное, чтоб не брал сына». Эксперт назвал возможного помощника Маркевича
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Остап Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: NV.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Футбол | 18 мая 2026, 12:30 86
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины

В команде будет ряд дебютантов

ФОТО. Жена Лионеля Месси показала сексуальную фигуру в спортзале
Футбол | 19 мая 2026, 02:35 0
ФОТО. Жена Лионеля Месси показала сексуальную фигуру в спортзале
ФОТО. Жена Лионеля Месси показала сексуальную фигуру в спортзале

Антонела Роккуццо культивирует здоровый образ жизни

Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Бокс | 18.05.2026, 23:55
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 09:25
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Футбол | 18.05.2026, 18:43
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 11
Футбол
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 47
Бокс
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем