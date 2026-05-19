МАРКЕВИЧ: «Это дар от Бога, не хочу его растрачивать»
Остап рассказал, какие цели ставит перед собой
Известный тренер Остап Маркевич, сын Мирона Маркевича, рассказал, какие цели ставит перед собой на ближайшие годы.
– А какие цели вы ставите перед собой на ближайшие три-пять лет?
– Каждый день проживать с наполнением и смыслом, потому что жизнь — это дар от Бога, не хочу тратить его впустую.
А что касается моей профессии, то планирую и дальше заниматься своим любимым делом. Считаю, что самый важный элемент в ней — это воспитание молодых людей. Чтобы они становились лучше как в профессиональном, так и в личностном мужском смысле. Это основная задача тренера.
Как говорил Захар Беркут: «Жизнь имеет ценность только тогда, когда человек может помогать другим».
Вместе с тем задача создать боеспособную и ментально крепкую команду также является большим футбольным смыслом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команде будет ряд дебютантов
Антонела Роккуццо культивирует здоровый образ жизни