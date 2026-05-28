МАРКЕВИЧ: «Эта команда будет развиваться. Все будет хорошо»

Остап Маркевич, сын известного тренера Мирона Маркевича, высказался о серебряном призере ЛНЗ:

– Феномен ЛНЗ? Сейчас боролись за чемпионство, взяли серебро. Есть риск, что в следующем сезоне будет как с Александрией?

– Не хотел бы так думать. Проект будет развиваться. Виталий Пономарев и его тренерский штаб будут там успешно работать. Знаю тренера лично, потому что он львовянин. Знаком с людьми из тренерского штаба. Это профессионалы, которые постоянно развиваются, отслеживают новые тенденции в футболе. Поэтому есть результат.

ЛНЗ демонстрирует хорошую интенсивность. Физическая подготовка — на высоком уровне, что позволяет соблюдать игровую дисциплину. Это важная составляющая успеха. Фактически у них не было провалов в чемпионате. Такой футбол имеет право на жизнь. Если все будут играть одинаково — это же будет неинтересно. Они выбрали такое направление, оно успешное. Футболисты прибавляют, прогрессируют — значит, все хорошо.

– А на евроарене ЛНЗ может побороться?

– Учитывая то, что было сказано выше, ЛНЗ шаг за шагом приближается к этим стандартам, тем интереснее будет посмотреть на них в этой роли.