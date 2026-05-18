  4. В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико
18 мая 2026, 08:51
Каталонский клуб опустился в зону вылета после неудачи в матче 37-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 17 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Жирона». Каталонский клуб потерпел поражение со счетом 0:1.

В стартовом составе гостей на поле вышел вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который сыграл 90 минут, сделал 105 касаний мяча, 92 точных передачи из 97 (95%), 2 перехвата, 3 отбора, выиграл 4 из 5 дуэлей.

Испанская пресса оценила игру футболиста, который был вынужден играть на острие атаки из-за травм форвардов, в том числе и соотечественника Владислава Ваната:

«Это был тот футболист, который в первом тайме чаще всего выступал на позиции девятки – было заметно, что это не роль Цыганкова. Хотя у него и были моменты.

К примеру, на 24-й минуте он пробил со штрафного, но удар украинца Облак без проблем отбил; на 30-й минуте вингер требовал пенальти за фол Ле Нормана, но судья не отреагировал.

Самый опасный момент произошел на 41-й минуте, когда украинец заставил вратаря соперников проявить мастерство и сделать сейв», – подытожили журналисты.

Николай Тытюк Источник: AS
