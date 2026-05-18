Чемпионат Нидерландов: шанс для Зинченко и Степанова, разгром от ПСВ
Завершились 9 матчей последнего тура Эредивизи
В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись матчи 34-го тура чемпионата Нидерландов.
«Аякс» и «Утрехт» с украинскими футболистами Александром Зинченко и Артемом Степановым добились результатов, которые гарантируют команде право участия в плей-офф Эредивизи за выход в Лигу конференций.
Эредивизи 2025/26. 34-й тур, 17 мая
АЗ – НАК Бреда – 3:3
Голы: Мейнанс, 8, Чавес, 12, Мердинк, 90 – Сумано, 61, 71, Талвитие, 89
Зволле – Фейеноорд – 0:2
Голы: Хадж, 79, 87
Неймеген – Гоу Эхед Иглс – 2:1
Голы: Лебретон, 12, 27 – Тенгстедт, 55
ПСВ – Твенте – 5:1
Голы: Фламинго, 15, Фернандес, 44, Ман, 53, Тил, 56, Пепи, 84 (пен.) – Эрьясетер, 16
Спарта – Эксельсиор – 2:3
Голы: Сантос, 53, Зонневельд, 90+1 – Вианелло, 14 (автогол), Загре, 50, Наужокс, 62
Утрехт – Ситтард – 2:0
Голы: Де Вит, 39, Мин, 65
Волендам – Телстар – 1:2
Голы: Дескотт, 2 – Баккер, 44, Куман, 89 (пен.)
Хераклес – Гронинген – 1:2
Голы: ван Глист, 17 – ван дер Верфф, 3, Ланд, 56
Херенвен – Аякс – 0:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|34
|27
|3
|4
|101 - 45
|17.05.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Твенте10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен
|84
|2
|Фейеноорд
|34
|19
|8
|7
|70 - 44
|17.05.26 Зволле 0:2 Фейеноорд10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд
|65
|3
|НЕК Неймеген
|34
|16
|11
|7
|77 - 53
|17.05.26 НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд
|59
|4
|Твенте
|34
|15
|13
|6
|59 - 40
|17.05.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Твенте10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам
|58
|5
|Аякс
|34
|14
|14
|6
|62 - 41
|17.05.26 Херенвен 0:0 Аякс10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс
|56
|6
|Утрехт
|34
|15
|8
|11
|55 - 42
|17.05.26 Утрехт 2:0 Фортуна Ситтард10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар
|53
|7
|АЗ Алкмаар
|34
|14
|10
|10
|58 - 51
|17.05.26 АЗ Алкмаар 3:3 НАК Бреда10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен
|52
|8
|Херенвен
|34
|14
|9
|11
|57 - 53
|17.05.26 Херенвен 0:0 Аякс11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен
|51
|9
|Гронинген
|34
|14
|6
|14
|49 - 45
|17.05.26 Хераклес 1:2 Гронинген10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс
|48
|10
|Спарта Роттердам
|34
|12
|7
|15
|40 - 62
|17.05.26 Спарта Роттердам 2:3 Эксельсиор10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен
|43
|11
|Фортуна Ситтард
|34
|11
|6
|17
|49 - 63
|17.05.26 Утрехт 2:0 Фортуна Ситтард10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда
|39
|12
|Гоу Эхед Иглс
|34
|8
|14
|12
|54 - 53
|17.05.26 НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс
|38
|13
|Эксельсиор
|34
|10
|8
|16
|43 - 56
|17.05.26 Спарта Роттердам 2:3 Эксельсиор10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор
|38
|14
|Телстар
|34
|9
|10
|15
|49 - 55
|17.05.26 Волендам 1:2 Телстар10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар
|37
|15
|Зволле
|34
|9
|10
|15
|44 - 71
|17.05.26 Зволле 0:2 Фейеноорд10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор
|37
|16
|Волендам
|34
|8
|8
|18
|35 - 55
|17.05.26 Волендам 1:2 Телстар10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам
|32
|17
|НАК Бреда
|34
|6
|11
|17
|35 - 58
|17.05.26 АЗ Алкмаар 3:3 НАК Бреда11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда
|29
|18
|Хераклес
|34
|5
|4
|25
|35 - 85
|17.05.26 Хераклес 1:2 Гронинген10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс
|19
