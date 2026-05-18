Чемпионат Нидерландов: шанс для Зинченко и Степанова, разгром от ПСВ

18 мая 2026, 00:56 | Обновлено 18 мая 2026, 00:57
Завершились 9 матчей последнего тура Эредивизи

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись матчи 34-го тура чемпионата Нидерландов.

В Эредивизи в этот день было сыграно 9 матчей.

«Аякс» и «Утрехт» с украинскими футболистами Александром Зинченко и Артемом Степановым добились результатов, которые гарантируют команде право участия в плей-офф Эредивизи за выход в Лигу конференций.

Эредивизи 2025/26. 34-й тур, 17 мая

АЗ – НАК Бреда – 3:3
Голы: Мейнанс, 8, Чавес, 12, Мердинк, 90 – Сумано, 61, 71, Талвитие, 89

Зволле – Фейеноорд – 0:2
Голы: Хадж, 79, 87

Неймеген – Гоу Эхед Иглс – 2:1
Голы: Лебретон, 12, 27 – Тенгстедт, 55

ПСВ – Твенте – 5:1
Голы: Фламинго, 15, Фернандес, 44, Ман, 53, Тил, 56, Пепи, 84 (пен.) – Эрьясетер, 16

Спарта – Эксельсиор – 2:3
Голы: Сантос, 53, Зонневельд, 90+1 – Вианелло, 14 (автогол), Загре, 50, Наужокс, 62

Утрехт – Ситтард – 2:0
Голы: Де Вит, 39, Мин, 65

Волендам – Телстар – 1:2
Голы: Дескотт, 2 – Баккер, 44, Куман, 89 (пен.)

Хераклес – Гронинген – 1:2
Голы: ван Глист, 17 – ван дер Верфф, 3, Ланд, 56

Херенвен – Аякс – 0:0

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 34 27 3 4 101 - 45 17.05.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Твенте10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен 84
2 Фейеноорд 34 19 8 7 70 - 44 17.05.26 Зволле 0:2 Фейеноорд10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд 65
3 НЕК Неймеген 34 16 11 7 77 - 53 17.05.26 НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд 59
4 Твенте 34 15 13 6 59 - 40 17.05.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Твенте10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам 58
5 Аякс 34 14 14 6 62 - 41 17.05.26 Херенвен 0:0 Аякс10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс 56
6 Утрехт 34 15 8 11 55 - 42 17.05.26 Утрехт 2:0 Фортуна Ситтард10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар 53
7 АЗ Алкмаар 34 14 10 10 58 - 51 17.05.26 АЗ Алкмаар 3:3 НАК Бреда10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен 52
8 Херенвен 34 14 9 11 57 - 53 17.05.26 Херенвен 0:0 Аякс11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен 51
9 Гронинген 34 14 6 14 49 - 45 17.05.26 Хераклес 1:2 Гронинген10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс 48
10 Спарта Роттердам 34 12 7 15 40 - 62 17.05.26 Спарта Роттердам 2:3 Эксельсиор10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен 43
11 Фортуна Ситтард 34 11 6 17 49 - 63 17.05.26 Утрехт 2:0 Фортуна Ситтард10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда 39
12 Гоу Эхед Иглс 34 8 14 12 54 - 53 17.05.26 НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс 38
13 Эксельсиор 34 10 8 16 43 - 56 17.05.26 Спарта Роттердам 2:3 Эксельсиор10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор 38
14 Телстар 34 9 10 15 49 - 55 17.05.26 Волендам 1:2 Телстар10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар 37
15 Зволле 34 9 10 15 44 - 71 17.05.26 Зволле 0:2 Фейеноорд10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор 37
16 Волендам 34 8 8 18 35 - 55 17.05.26 Волендам 1:2 Телстар10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам 32
17 НАК Бреда 34 6 11 17 35 - 58 17.05.26 АЗ Алкмаар 3:3 НАК Бреда11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда 29
18 Хераклес 34 5 4 25 35 - 85 17.05.26 Хераклес 1:2 Гронинген10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс 19
События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Мин (Утрехт), асcист Дживай Зехиэл.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дани де Вит (Утрехт), асcист Дживай Зехиэл.
