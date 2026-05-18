Чемпионат Нидерландов: шанс для Зинченко и Степанова, разгром от ПСВ

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись матчи 34-го тура чемпионата Нидерландов.

В Эредивизи в этот день было сыграно 9 матчей.

«Аякс» и «Утрехт» с украинскими футболистами Александром Зинченко и Артемом Степановым добились результатов, которые гарантируют команде право участия в плей-офф Эредивизи за выход в Лигу конференций.

Эредивизи 2025/26. 34-й тур, 17 мая

АЗ – НАК Бреда – 3:3

Голы: Мейнанс, 8, Чавес, 12, Мердинк, 90 – Сумано, 61, 71, Талвитие, 89

Зволле – Фейеноорд – 0:2

Голы: Хадж, 79, 87

Неймеген – Гоу Эхед Иглс – 2:1

Голы: Лебретон, 12, 27 – Тенгстедт, 55

ПСВ – Твенте – 5:1

Голы: Фламинго, 15, Фернандес, 44, Ман, 53, Тил, 56, Пепи, 84 (пен.) – Эрьясетер, 16

Спарта – Эксельсиор – 2:3

Голы: Сантос, 53, Зонневельд, 90+1 – Вианелло, 14 (автогол), Загре, 50, Наужокс, 62

Утрехт – Ситтард – 2:0

Голы: Де Вит, 39, Мин, 65

Волендам – Телстар – 1:2

Голы: Дескотт, 2 – Баккер, 44, Куман, 89 (пен.)

Хераклес – Гронинген – 1:2

Голы: ван Глист, 17 – ван дер Верфф, 3, Ланд, 56

Херенвен – Аякс – 0:0