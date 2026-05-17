17.05.2026 20:00 – FT 0 : 3
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
18 мая 2026, 00:17 | Обновлено 18 мая 2026, 00:19
Чемпионат Турции подошел к концу: разгромное поражение Трабзонспора

Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Турции

Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 18 мая, состоялись последние матчи чемпионата Турции.

Было проведено пять поединков 34-го тура.

«Трабзонспор» дома разгромно уступил «Генчлербирлиги». Арсений Батагов и Александр Зубков в заявку на матч не попали.

«Фенербахче» и «Эюпспор» в матче на шесть голов сильнейшего не определили – 3:3.

«Касымпаша» со счетом 1:0 обыграла «Галатасарай».

Чемпионат Турции. 34-й тур

Кайсериспор – Коньяспор – 2:1

Голы: Бенеш, 49, Чалов, 74 – Ягмур, 47

Удаление: Базур, 87

Антальяспор – Коджаэлиспор – 1:0

Гол: Баллет, 79

Фенербахче – Эюпспор – 3:3

Голы: Фред, 68, Актюркоглу, 79, 82 – Леговски, 17, Алтунбаш, 36, Ульван, 87

Касымпаша – Галатасарай – 1:0

Голы: Бенедычак, 27

Трабзонспор – Генчлербирлиги – 0:3

Голы: Траоре, 45, Тонгя, 88, Мимароглу, 90+3

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Metehan Mimaroglu (Генчлербирлиги), асcист Франко Тонгья.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Франко Тонгья (Генчлербирлиги), асcист Абдуррахим Дурсун.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Генчлербирлиги), асcист Metehan Mimaroglu.
Даниил Кирияка Sport.ua
