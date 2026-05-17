Чемпионат Турции подошел к концу: разгромное поражение Трабзонспора

В воскресенье, 18 мая, состоялись последние матчи чемпионата Турции.

Было проведено пять поединков 34-го тура.

«Трабзонспор» дома разгромно уступил «Генчлербирлиги». Арсений Батагов и Александр Зубков в заявку на матч не попали.

«Фенербахче» и «Эюпспор» в матче на шесть голов сильнейшего не определили – 3:3.

«Касымпаша» со счетом 1:0 обыграла «Галатасарай».

Чемпионат Турции. 34-й тур

Кайсериспор – Коньяспор – 2:1

Голы: Бенеш, 49, Чалов, 74 – Ягмур, 47

Удаление: Базур, 87

Антальяспор – Коджаэлиспор – 1:0

Гол: Баллет, 79

Фенербахче – Эюпспор – 3:3

Голы: Фред, 68, Актюркоглу, 79, 82 – Леговски, 17, Алтунбаш, 36, Ульван, 87

Касымпаша – Галатасарай – 1:0

Голы: Бенедычак, 27

Трабзонспор – Генчлербирлиги – 0:3

Голы: Траоре, 45, Тонгя, 88, Мимароглу, 90+3

