Чемпионат Турции подошел к концу: разгромное поражение Трабзонспора
Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Турции
В воскресенье, 18 мая, состоялись последние матчи чемпионата Турции.
Было проведено пять поединков 34-го тура.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
«Трабзонспор» дома разгромно уступил «Генчлербирлиги». Арсений Батагов и Александр Зубков в заявку на матч не попали.
«Фенербахче» и «Эюпспор» в матче на шесть голов сильнейшего не определили – 3:3.
«Касымпаша» со счетом 1:0 обыграла «Галатасарай».
Чемпионат Турции. 34-й тур
Кайсериспор – Коньяспор – 2:1
Голы: Бенеш, 49, Чалов, 74 – Ягмур, 47
Удаление: Базур, 87
Видео голов и обзор матча:
Антальяспор – Коджаэлиспор – 1:0
Гол: Баллет, 79
Видео голов и обзор матча:
Фенербахче – Эюпспор – 3:3
Голы: Фред, 68, Актюркоглу, 79, 82 – Леговски, 17, Алтунбаш, 36, Ульван, 87
Видео голов и обзор матча:
Касымпаша – Галатасарай – 1:0
Голы: Бенедычак, 27
Видео голов и обзор матча:
Трабзонспор – Генчлербирлиги – 0:3
Голы: Траоре, 45, Тонгя, 88, Мимароглу, 90+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В тренерском штабе Костюка грядут перемены
Сергей Станиславович не сдержался и закрыл комментарии в Instagram