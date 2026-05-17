ТУРАН: «Вся наука не сможет найти исчерпывающий ответ на этот вопрос»

17 мая 2026, 22:59
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал комментарий по итогам матча УПЛ с «Кривбассом» (3:2).

– Трудная неделя для вас. Матч с «Оболонью» из-за воздушных тревог длился 4 часа, сегодняшняя игра с «Кривбассом» – почти 5. Это самая сложная неделя за этот период в «Шахтере»? Вы выглядите действительно усталым и истощенным.

– Нет, я бы не сказал, что это самый сложный период. Прежде всего мы здесь для детей и всех присутствующих болельщиков, поэтому знали, с какой целью сюда едем. Я бы сравнил это с другими, более тяжелыми, по моему убеждению, периодами, например, когда в течение недели было три матча УПЛ, учитывая перенесенную игру с «Зарей», также период, когда приходилось выступать на два фронта – в чемпионате Украины и выезжать на еврокубковые матчи. Еще бывает непросто возвращаться после пауз на встречи сборных и входить в игровой тонус. Поэтому, да, физически это непросто, но, как я подчеркнул, мы играли для детей, для всех присутствующих болельщиков. Поэтому несмотря на внешние обстоятельства, которые, конечно, не были слишком приятными, мы понимали, какую цель преследуем.

– Две вынужденные замены в первом тайме. Видели, насколько вы были возмущены этим и якобы обращались к тренеру по физической подготовке. Скажите, в чем причина замен и травм?

– Мне кажется, вся наука не сможет найти максимально исчерпывающий ответ на этот вопрос. Учитывая наш график и то, что мы добирались сюда 16 часов, нет необходимости искать этому какие-то особые объяснения. И если я не ошибаюсь, то последние 16 матчей мы регулярно проводили по два-три в неделю, поэтому, думаю, это лучше любых моих объяснений.

– Перед матчем мы узнали, что Ризнык, Кауан Элиас и те игроки, которые уже ушли отдыхать, не попали в заявку. Впереди последний тур. Дадите ли вы такой досрочный отдых еще некоторым футболистам?

– Подумаем над этим, решение примем на уровне высшего менеджмента клуба. Учитываем все минуты, сыгранные в сезоне тем или иным исполнителем и потенциальное получение им травмы в этот заключительный период сезона. Но если пробежаться коротко по персоналиям, то Ризнык очень много сыграл и заслужил этот отдых, Кауан Элиас и Алиссон были травмированы, поэтому тоже могли покинуть расположение клуба, но они продолжают заниматься индивидуально. Николая Матвиенко за последние два сезона очень часто вызывали в национальную сборную Украины, где он также проводил полные матчи, поэтому ему дали возможность отдохнуть, чтобы снизить нагрузку и риск травм уже перед следующим сезоном.

