Эксклюзивный клуб. Джокович отреагировал на трофей Синнера в Риме

Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Риме, обыграв норвежца Каспера Рууда (ATP 25) в двух сетах.

Синнер стал самым молодым теннисистом и вторым в истории, который собрал Золотой Мастерс (девять турниров категории ATP 1000).

Янник (24 года) превзошел по возрасту легендарного серба Новака Джоковича, который собрал первый Золотой Мастерс в 31 год. Джокович пока является единственным теннисистом, которому удалось это сделать дважды (второй раз в 33 года).

Джокович отреагировал на трофей Синнера в Риме, опубликовав пост в социальных сетях:

«Поздравляю, Янник. Впечатляюще. Добро пожаловать в эксклюзивный клуб».