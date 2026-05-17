Марусич о пенальти Динамо: «Наш вратарь сыграл в мяч»
Игрок Полтавы не увидел оснований для назначения 11-метрового
Нападающий «Полтавы» Максим Марусич прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в матче 29-го тура УПЛ с «Динамо» (0:2).
В начале встречи арбитр назначил 11-метровый за нарушение правил вратарем в штрафной площади полтавчан. Его реализовал нападающий киевлян Андрей Ярмоленко уже на 3-й минуте матча.
«Мне показалось, что наш вратарь больше сыграл в мяч, чем в игрока. Посмотрю повтор – там будет видно точнее», – сказал Марусич.
Поражение от «Динамо» стало для «Полтавы» 21-м в чемпионате. С 12 очками команда Павла Матвийченко занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.
