  4. Марусич о пенальти Динамо: «Наш вратарь сыграл в мяч»
17 мая 2026, 22:07
Марусич о пенальти Динамо: «Наш вратарь сыграл в мяч»

Игрок Полтавы не увидел оснований для назначения 11-метрового

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Марусич

Нападающий «Полтавы» Максим Марусич прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в матче 29-го тура УПЛ с «Динамо» (0:2).

В начале встречи арбитр назначил 11-метровый за нарушение правил вратарем в штрафной площади полтавчан. Его реализовал нападающий киевлян Андрей Ярмоленко уже на 3-й минуте матча.

«Мне показалось, что наш вратарь больше сыграл в мяч, чем в игрока. Посмотрю повтор – там будет видно точнее», – сказал Марусич.

Поражение от «Динамо» стало для «Полтавы» 21-м в чемпионате. С 12 очками команда Павла Матвийченко занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

