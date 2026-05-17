Синнер – первый итальянец за последние 50 лет, выигравший Мастерс в Риме

17 мая лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые завоевал трофей грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Синнер одолел норвежца Каспера Рууда (ATP 25) за 1 час и 45 минут в двух сетах – 6:4, 6:4.

Янник стал первым итальянец за последние 50 лет, выигравшим Мастерс в Риме в мужском одиночном разряде. Предыдущим итальянцем, одержавшим победу на соревнованиях в столице Италии, был Адриано Панатта в 1976 году.

«Прошло 50 лет с тех пор, как итальянец в последний раз выигрывал здесь…дома... Я действительно счастлив. Невероятные последние два с половиной месяца… Пытаюсь делать все, что в моих силах. Не каждый день конечно (смеется), но я очень-очень счастлив. Очевидно, что я не могу сказать, что я видел как вы побеждаете здесь (обращаясь к Адриано Панатти), даже мои родители еще не были вместе тогда (смеется)», – сказал Синнер во время церемонии награждения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Адриано Панатта

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Адриано Панатта