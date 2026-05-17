Аталанта проиграла, но стала последним участником еврокубков от Италии

В предпоследнем туре Серии А «Аталанта» и «Болонья» боролись за последнее еврокубковое место. При этом гостей устраивала только победа, чтобы сохранить шансы на участие в международном турнире.

«Болонья» сразу захватила инициативу и была чуть острее впереди, но оба удара Джонатана Роу парировал голкипер. Соперника устраивала ничья, и бергамаски играли по счету, постепенно выравнивая ход встречи. На 78-й минуте активный Роу набросил мяч Риккардо Орсолини, который ударом с лета забил важный гол – 0:1.

«Болонья» победила, но даже если настигнет оппонента в таблице, уступит ему по личным встречам (7 января бергамаски победили 2:0). «Аталанта» вышла в Лигу конференций с седьмого места. Противнику еще придется побороться за восьмую позицию.

Серия А, 37-й тур. 17 мая

Аталанта – Болонья – 0:1

Гол: Орсолини, 78.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Интер Милан 37 27 5 5 86 - 32 24.05.26 19:00 Болонья - Интер Милан 17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона 09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан 03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма 26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри 86 2 Наполи 37 22 7 8 57 - 36 24.05.26 19:00 Наполи - Удинезе 17.05.26 Пиза 0:3 Наполи 11.05.26 Наполи 2:3 Болонья 02.05.26 Комо 0:0 Наполи 24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 73 3 Милан 37 20 10 7 52 - 33 24.05.26 19:00 Милан - Кальяри 17.05.26 Дженоа 1:2 Милан 10.05.26 Милан 2:3 Аталанта 03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан 26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 70 4 Рома 37 22 4 11 57 - 31 24.05.26 19:00 Эллас Верона - Рома 17.05.26 Рома 2:0 Лацио 10.05.26 Парма 2:3 Рома 04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина 25.04.26 Болонья 0:2 Рома 18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 70 5 Комо 37 19 11 7 61 - 28 24.05.26 19:00 Кремонезе - Комо 17.05.26 Комо 1:0 Парма 10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо 02.05.26 Комо 0:0 Наполи 26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо 68 6 Ювентус 37 19 11 7 59 - 32 24.05.26 19:00 Торино - Ювентус 17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина 09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус 03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона 26.04.26 Милан 0:0 Ювентус 19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 68 7 Аталанта 37 15 13 9 50 - 35 24.05.26 19:00 Фиорентина - Аталанта 17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья 10.05.26 Милан 2:3 Аталанта 02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа 27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 58 8 Болонья 37 16 7 14 46 - 43 24.05.26 19:00 Болонья - Интер Милан 17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья 11.05.26 Наполи 2:3 Болонья 03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри 25.04.26 Болонья 0:2 Рома 19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 55 9 Лацио 37 13 12 12 39 - 39 24.05.26 19:00 Лацио - Пиза 17.05.26 Рома 2:0 Лацио 09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан 04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио 27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 51 10 Удинезе 36 14 8 14 45 - 46 17.05.26 21:45 Удинезе - Кремонезе 09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе 02.05.26 Удинезе 2:0 Торино 27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе 18.04.26 Удинезе 0:1 Парма 11.04.26 Милан 0:3 Удинезе 50 11 Сассуоло 36 14 7 15 44 - 46 17.05.26 21:45 Сассуоло - Лечче 08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло 03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан 26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо 12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 49 12 Торино 36 12 8 16 41 - 59 17.05.26 21:45 Кальяри - Торино 08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло 02.05.26 Удинезе 2:0 Торино 26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан 19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино 11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 44 13 Парма 37 10 12 15 27 - 46 24.05.26 19:00 Парма - Сассуоло 17.05.26 Комо 1:0 Парма 10.05.26 Парма 2:3 Рома 03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма 25.04.26 Парма 1:0 Пиза 18.04.26 Удинезе 0:1 Парма 42 14 Дженоа 37 10 11 16 41 - 50 24.05.26 19:00 Лечче - Дженоа 17.05.26 Дженоа 1:2 Милан 10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа 02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа 26.04.26 Дженоа 0:2 Комо 19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 41 15 Фиорентина 37 9 14 14 40 - 49 24.05.26 19:00 Фиорентина - Аталанта 17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина 10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа 04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина 26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло 20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина 41 16 Кальяри 36 9 10 17 36 - 51 17.05.26 21:45 Кальяри - Торино 09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе 03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри 27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта 17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри 11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 37 17 Лечче 36 8 8 20 24 - 48 17.05.26 21:45 Сассуоло - Лечче 09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус 01.05.26 Пиза 1:2 Лечче 25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина 12.04.26 Болонья 2:0 Лечче 32 18 Кремонезе 36 7 10 19 30 - 53 17.05.26 21:45 Удинезе - Кремонезе 10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза 04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио 24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе 19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино 11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 31 19 Эллас Верона 37 3 12 22 25 - 59 24.05.26 19:00 Эллас Верона - Рома 17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона 10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо 03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона 25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче 19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 21 20 Пиза 37 2 12 23 25 - 69 24.05.26 19:00 Лацио - Пиза 17.05.26 Пиза 0:3 Наполи 10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза 01.05.26 Пиза 1:2 Лечче 25.04.26 Парма 1:0 Пиза 19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 18 Полная таблица

