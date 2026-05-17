  4. Аталанта проиграла, но стала последним участником еврокубков от Италии
17.05.2026 19:00 – FT 0 : 1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
17 мая 2026, 20:57 | Обновлено 17 мая 2026, 21:03
«Аталанта» и «Болонья» боролись за последнее еврокубковое место

Getty Images/Global Images Ukraine

В предпоследнем туре Серии А «Аталанта» и «Болонья» боролись за последнее еврокубковое место. При этом гостей устраивала только победа, чтобы сохранить шансы на участие в международном турнире.

«Болонья» сразу захватила инициативу и была чуть острее впереди, но оба удара Джонатана Роу парировал голкипер. Соперника устраивала ничья, и бергамаски играли по счету, постепенно выравнивая ход встречи. На 78-й минуте активный Роу набросил мяч Риккардо Орсолини, который ударом с лета забил важный гол – 0:1.

«Болонья» победила, но даже если настигнет оппонента в таблице, уступит ему по личным встречам (7 января бергамаски победили 2:0). «Аталанта» вышла в Лигу конференций с седьмого места. Противнику еще придется побороться за восьмую позицию.

Серия А, 37-й тур. 17 мая

Аталанта – Болонья – 0:1

Гол: Орсолини, 78.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 37 27 5 5 86 - 32 24.05.26 19:00 Болонья - Интер Милан17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри 86
2 Наполи 37 22 7 8 57 - 36 24.05.26 19:00 Наполи - Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 73
3 Милан 37 20 10 7 52 - 33 24.05.26 19:00 Милан - Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 70
4 Рома 37 22 4 11 57 - 31 24.05.26 19:00 Эллас Верона - Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 70
5 Комо 37 19 11 7 61 - 28 24.05.26 19:00 Кремонезе - Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо 68
6 Ювентус 37 19 11 7 59 - 32 24.05.26 19:00 Торино - Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 68
7 Аталанта 37 15 13 9 50 - 35 24.05.26 19:00 Фиорентина - Аталанта17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 58
8 Болонья 37 16 7 14 46 - 43 24.05.26 19:00 Болонья - Интер Милан17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 55
9 Лацио 37 13 12 12 39 - 39 24.05.26 19:00 Лацио - Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 51
10 Удинезе 36 14 8 14 45 - 46 17.05.26 21:45 Удинезе - Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе 50
11 Сассуоло 36 14 7 15 44 - 46 17.05.26 21:45 Сассуоло - Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло 49
12 Торино 36 12 8 16 41 - 59 17.05.26 21:45 Кальяри - Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона 44
13 Парма 37 10 12 15 27 - 46 24.05.26 19:00 Парма - Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма 42
14 Дженоа 37 10 11 16 41 - 50 24.05.26 19:00 Лечче - Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 41
15 Фиорентина 37 9 14 14 40 - 49 24.05.26 19:00 Фиорентина - Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина 41
16 Кальяри 36 9 10 17 36 - 51 17.05.26 21:45 Кальяри - Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 37
17 Лечче 36 8 8 20 24 - 48 17.05.26 21:45 Сассуоло - Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче 32
18 Кремонезе 36 7 10 19 30 - 53 17.05.26 21:45 Удинезе - Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе 31
19 Эллас Верона 37 3 12 22 25 - 59 24.05.26 19:00 Эллас Верона - Рома17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 21
20 Пиза 37 2 12 23 25 - 69 24.05.26 19:00 Лацио - Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 18
Полная таблица

Фотографии матча:

