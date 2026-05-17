Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Харьковский «Металлист 1925» близок к подписанию контракта с нападающим киевского «Динамо» и сборной Панамы Эдуардо Герреро.

По информации источника, несколько дней назад между сторонами состоялся разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о переходе форварда в летнее трансферное окно.

Герреро не смог закрепиться в основном составе «Динамо», проиграв конкуренцию сначала Владиславу Ванату, а впоследствии и Матвею Пономаренко.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.