Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 20:01 |
1024
1

Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Герреро перейдет в «Металлист 1925»

17 мая 2026, 20:01 |
1024
1 Comments
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Харьковский «Металлист 1925» близок к подписанию контракта с нападающим киевского «Динамо» и сборной Панамы Эдуардо Герреро.

По информации источника, несколько дней назад между сторонами состоялся разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о переходе форварда в летнее трансферное окно.

Герреро не смог закрепиться в основном составе «Динамо», проиграв конкуренцию сначала Владиславу Ванату, а впоследствии и Матвею Пономаренко.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Барселона может усилить левый фланг открытием сезона Ла Лиги
ЯЦЫК: «Поэтому у Динамо и не получается игра сейчас»
«У нас не может быть «гнилых яблок». В Дженоа оценили уход Малиновского
Динамо Киев трансферы чемпионат Мексики по футболу Металлист 1925 трансферы УПЛ Эдуардо Герреро
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17 мая 2026, 07:38 21
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения

Матвей может перейти в «Брентфорд»

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
Футбол | 17.05.2026, 16:40
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16.05.2026, 23:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Футбол | 17.05.2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Потрібна перезавантаження гравцю і команді
Ответить
+1
Популярные новости
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 15
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем