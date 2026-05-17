  4. Лидер атак Колоса и зимний новичок клуба в этом сезоне уже не сыграют
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 19:44 | Обновлено 17 мая 2026, 19:46
Лидер атак Колоса и зимний новичок клуба в этом сезоне уже не сыграют

Юрий Климчук и Лука Станковски не выходят на поле с апреля

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Климчук

Как стало известно Sport.ua, лучший бомбардир «Колоса» Юрий Климчук и полузащитник сборной Северной Македонии Лука Станковски, последние несколько недель находящиеся в лазарете, в этом сезоне уже не сыграют.

Нападающий Климчук последний раз выходил на поле 18 апреля в домашнем матче против ЛНЗ (1:0). Атакующий полузащитник Станковски не играет с 24 апреля, когда «Колос» победил в родных стенах «Полтаву» (2:0).

Для обоих футболистов нынешний сезон стал дебютным в составе «Колоса». 29-летний Климчук, которого ковалевцы летом прошлого года приобрели у «Руха» за 400 тысяч евро, провел 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 2 голевых передачи. 23-летний Станковски перешел в «Колос» зимой этого года из сербского клуба «Раднички 1923» за 350 тысяч евро и успел провести 6 матчей в чемпионате Украины.

В воскресенье, 17 мая, в рамках 29-го тура УПЛ команда Руслана Костышина в статусе формального хозяина уступила «Оболони» на ее арене (0:2). С 46 очками бело-черные остались на седьмом месте в турнирной таблице.

В четверг, 21 мая, «Колос» завершит сезон выездным матчем с «Шахтером» во Львове.

Ранее сообщалось, что «Колос» в новом сезоне пополнит свои ряды защитником из «Ингульца».

