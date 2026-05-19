В Полтаве после матча с Динамо заявили, что судья подарил гол Ярмоленко

Марусич утверждает, что пенальти в матче с киевлянами не было

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Марусич

Нападающий «Полтавы» Максим Марусич считает, что судья ошибся, назначив пенальти в матче с «Динамо» (0:2).

«Матч для нас начался неудачно – уже на первых минутах пропустили гол. Хотя, на мой взгляд, оснований для пенальти там не было, но судья решил иначе. После забитого мяча «Динамо» немного снизило темп, игра выровнялась, и забить могла как одна, так и другая команда. Во втором тайме картина игры существенно не изменилась, моменты возникали у обоих ворот. У нас даже были шансы на ничью, однако воспользоваться ими мы не смогли. Поэтому считаю, что результат закономерный.

Мне показалось, что наш вратарь больше сыграл в мяч, чем в игрока. Посмотрю повтор – там будет видно точнее», – сказал Марусич.

Динамо Киев Полтава Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Марусич Динамо - Полтава
Дмитрий Олийченко Sport.ua
