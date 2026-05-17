День неудач. Бразилец пополнил лазарет Шахтера

21-летний бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду был экстренно заменен в матче 29-го тура УПЛ против «Кривбасса».

Молодой футболист получил травму в первом тайме и покинул поле на 22-й минуте.

Вместо Эгиналду вышел Проспер Оба, который сыграл ключевую роль в матче: нападающий оформил дубль и принес победу «горнякам» (3:2).

Вероятно, бразилец уже завершил сезон. В этой кампании Эгиналду провел 27 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Перед Эгиналду футбольное поле вынужденно покинул Алаа Грам, который также травмировался.