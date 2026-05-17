Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. День неудач. Бразилец пополнил лазарет Шахтера
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 17:43 | Обновлено 17 мая 2026, 17:48
714
0

День неудач. Бразилец пополнил лазарет Шахтера

Эгиналду не смог доиграть матч с «Кривбассом»

17 мая 2026, 17:43 | Обновлено 17 мая 2026, 17:48
714
0
День неудач. Бразилец пополнил лазарет Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

21-летний бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду был экстренно заменен в матче 29-го тура УПЛ против «Кривбасса».

Молодой футболист получил травму в первом тайме и покинул поле на 22-й минуте.

Вместо Эгиналду вышел Проспер Оба, который сыграл ключевую роль в матче: нападающий оформил дубль и принес победу «горнякам» (3:2).

Вероятно, бразилец уже завершил сезон. В этой кампании Эгиналду провел 27 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Перед Эгиналду футбольное поле вынужденно покинул Алаа Грам, который также травмировался.

По теме:
Сильнейшего не определили. Феникс-Мариуполь и Пробой сыграли вничью
ЯЦЫК: «Поэтому у Динамо и не получается игра сейчас»
Пришлось ждать почти десять лет. Оболонь победила Колос
травма чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер Эгиналду Проспер Оба
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17 мая 2026, 07:38 21
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения

Матвей может перейти в «Брентфорд»

Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Футбол | 16 мая 2026, 19:22 13
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака

Специалист обязан бывшему чиновнику своей карьерой в сборной Украины

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16.05.2026, 23:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
Футбол | 17.05.2026, 16:40
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.05.2026, 11:00
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 17
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 23
Футбол
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 20
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем