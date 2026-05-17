День неудач. Бразилец пополнил лазарет Шахтера
Эгиналду не смог доиграть матч с «Кривбассом»
21-летний бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду был экстренно заменен в матче 29-го тура УПЛ против «Кривбасса».
Молодой футболист получил травму в первом тайме и покинул поле на 22-й минуте.
Вместо Эгиналду вышел Проспер Оба, который сыграл ключевую роль в матче: нападающий оформил дубль и принес победу «горнякам» (3:2).
Вероятно, бразилец уже завершил сезон. В этой кампании Эгиналду провел 27 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.
Перед Эгиналду футбольное поле вынужденно покинул Алаа Грам, который также травмировался.
