Замена на старте. Шахтер потерял легионера в матче с Кривбассом

24-летний защитник донецкого «Шахтера» Алаа Грам досрочно завершил матч 29-го тура УПЛ против «Кривбасса».

Футболист из Туниса получил повреждение в эпизоде с Глейкером Мендосой, после столкновения держась за заднюю поверхность левого бедра.

На позицию Грама на 14-й минуте вышел грузинский защитник Ираклий Азаров.

В этом сезоне Алаа провел всего 16 матчей за «горняков», в которых забил один гол.