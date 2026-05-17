Украина. Премьер лига17 мая 2026, 17:33 | Обновлено 17 мая 2026, 17:34
Замена на старте. Шахтер потерял легионера в матче с Кривбассом
Алаа Грам покинул поле на 14-й минуте
24-летний защитник донецкого «Шахтера» Алаа Грам досрочно завершил матч 29-го тура УПЛ против «Кривбасса».
Футболист из Туниса получил повреждение в эпизоде с Глейкером Мендосой, после столкновения держась за заднюю поверхность левого бедра.
На позицию Грама на 14-й минуте вышел грузинский защитник Ираклий Азаров.
В этом сезоне Алаа провел всего 16 матчей за «горняков», в которых забил один гол.
