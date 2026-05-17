Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 21:13
ТАЛЛЕС: «Это уже не в первый раз мы допускаем такие ошибки»

Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение от «Александрии»

ФК Рух. Таллес

Полузащитник львовского «Руха» Таллес прокомментировал поражение от «Александрии» (1:3) в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Мы знали, что «Александрия» — хорошая команда, и понимали, что игра будет открытой. Обидно, что «Рух» пропустил быстрый гол, который повлиял на дальнейшее развитие матча.

Это уже не первый раз, когда мы допускаем такие ошибки. Не знаю, это потеря концентрации или нам не везет. В то же время и в атаке команда не реализует свои моменты. Хотя у нас было достаточно возможностей, чтобы забить голы и изменить ход игры.

Я был штатным пенальтистом еще до того, как уходил из «Руха» в аренду. После возвращения в команду во время зимних сборов я по-прежнему получил право бить пенальти и реализовывал их. Рад, что удалось забить гол, но обидно, что команде это не помогло и мы потерпели поражение».

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия Таллес Бренер
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
