Украина. Премьер лига17 мая 2026, 17:19 | Обновлено 17 мая 2026, 17:27
Стало известно, когда возобновится матч УПЛ Колос – Оболонь
Поединок прервала воздушная тревога в Киеве
Матч 29-го тура УПЛ между «Колосом» и «Оболонью» будет возобновлен в 17:25 по киевскому времени.
Воздушная тревога в Киеве прервала поединок на «Оболонь Арене» на 73-й минуте.
В укрытие команды отправились при положительном счете для «пивоваров» – 2:0.
Оба мяча столичный клуб забил в первом тайме, а вот вторая половина игры голами не радует.
