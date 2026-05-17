Стало известно, когда возобновится матч УПЛ Колос – Оболонь

Матч 29-го тура УПЛ между «Колосом» и «Оболонью» будет возобновлен в 17:25 по киевскому времени.

Воздушная тревога в Киеве прервала поединок на «Оболонь Арене» на 73-й минуте.

В укрытие команды отправились при положительном счете для «пивоваров» – 2:0.

Оба мяча столичный клуб забил в первом тайме, а вот вторая половина игры голами не радует.