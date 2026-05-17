Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Прощай, МЮ, моя мечта сбылась»: Хойлунд вышел с эмоциональным заявлением
Англия
17 мая 2026, 17:30 |
1035
3

«Прощай, МЮ, моя мечта сбылась»: Хойлунд вышел с эмоциональным заявлением

Датчанин стал полноценным игроком Наполи

17 мая 2026, 17:30 |
1035
3 Comments
«Прощай, МЮ, моя мечта сбылась»: Хойлунд вышел с эмоциональным заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

23-летний нападающий «Наполи» и сборной Дании Расмус Хойлунд опубликовал в своем Instagram эмоциональное заявление по поводу своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что неаполитанцы заплатили «красным дьяволам» 44 млн евро за игрока. В 2023 году МЮ приобрел его контракт у «Аталанты» за 80 млн.

«Теперь я официально игрок «Наполи» и прощаюсь с «Манчестер Юнайтед».

«Это странное ощущение, ведь уже в течение последнего года я чувствовал себя игроком «Наполи». Я очень благодарен вам, болельщикам, за то, что вы меня поддерживали, дали мне почувствовать себя как дома и помогли вновь обрести уверенность в себе.

«Прощание с «Манчестер Юнайтед» тоже вызывает у меня определенные эмоции. Моя детская мечта сбылась, когда я играл на «Олд Траффорд» в красной футболке.

«Поэтому сегодняшний гол символизирует новый уверенный старт, в котором я отдам все для «Наполи» в будущем, а также благодарность всем болельщикам, игрокам и персоналу «Манчестер Юнайтед», которые воплотили мою детскую мечту. Пришло время для новых мечтаний, так что давайте их реализовывать», – написал Хойлунд.

В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл 32 матча за «Наполи», забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

По теме:
Не отошли от праздника. Интер оступился: их остановил вылетевший клуб
ВИДЕО. Это ассист? АПЛ не засчитала голевую передачу Ярмолюка
«У нас не может быть «гнилых яблок». В Дженоа оценили уход Малиновского
Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17 мая 2026, 07:20 17
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16 мая 2026, 19:49 18
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем

Известный футболист завершил карьеру

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.05.2026, 11:00
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
Футбол | 17.05.2026, 16:40
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
ВИДЕО. Нокдаун от африканцев. Шахтер до перерыва дважды забил Кривбассу
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В Манчестері взагалі нічим не запам'ятався. Тому продаж піде Манчестеру лише на користь. А ще  на вихід Маласія, Зіркзее, Угарте, Йоро, Рашфорд, Онана і мабуть Мазрауі.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 11
Теннис
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 20
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 9
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем