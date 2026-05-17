«Прощай, МЮ, моя мечта сбылась»: Хойлунд вышел с эмоциональным заявлением

23-летний нападающий «Наполи» и сборной Дании Расмус Хойлунд опубликовал в своем Instagram эмоциональное заявление по поводу своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что неаполитанцы заплатили «красным дьяволам» 44 млн евро за игрока. В 2023 году МЮ приобрел его контракт у «Аталанты» за 80 млн.

«Теперь я официально игрок «Наполи» и прощаюсь с «Манчестер Юнайтед».

«Это странное ощущение, ведь уже в течение последнего года я чувствовал себя игроком «Наполи». Я очень благодарен вам, болельщикам, за то, что вы меня поддерживали, дали мне почувствовать себя как дома и помогли вновь обрести уверенность в себе.

«Прощание с «Манчестер Юнайтед» тоже вызывает у меня определенные эмоции. Моя детская мечта сбылась, когда я играл на «Олд Траффорд» в красной футболке.

«Поэтому сегодняшний гол символизирует новый уверенный старт, в котором я отдам все для «Наполи» в будущем, а также благодарность всем болельщикам, игрокам и персоналу «Манчестер Юнайтед», которые воплотили мою детскую мечту. Пришло время для новых мечтаний, так что давайте их реализовывать», – написал Хойлунд.