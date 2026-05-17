Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Сандерленд
Матч 37-го тура АПЛ начнется в 17:00
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 37-го тура Английской Премьер-лиги против «Сандерленда».
Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 17:00 по киевскому времени.
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 34 матча в составе «Эвертона» и 1 голевая передача.
Стартовые составы на матч Эвертон – Сандерленд:
Today's Toffees to face @SunderlandAFC! 👊🔵#EVESUN pic.twitter.com/QWBnqgPVCA— Everton (@Everton) May 17, 2026
RLB’s XI to take on Everton! 👊#EVESUN pic.twitter.com/48Ienb3nCn— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 17, 2026
