Победы Левого Берега-2 и ФК Тростянец. Результаты 32-го тура Второй лиги

В воскресенье, 17 мая, во Второй лиге прошли заключительные матчи 32-го тура. Команды группы Б провели два поединка.

ФК «Тростянец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл «Черноморец-2». Все голы хозяева забили во второй половине матча.

Второй матч дня тоже был результативным. «Левый Берег-2» выиграл у «Александрии-2» со счетом 3:2.

Вторая лига. 32-й тур, 17 мая

Тростянец – Черноморец-2 – 3:0

Голы: Слипухин, 49, 90, Мороховец, 55

Александрия-2 – Левый Берег – 2:3

Голы: Шаповалов, 39, Грузин, 60 – Гереш, 7, Араужо, 38, Корниенко, 50

