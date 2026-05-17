Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победы Левого Берега-2 и ФК Тростянец. Результаты 32-го тура Второй лиги
Вторая лига
Александрия-2
17.05.2026 12:30 – FT 2 : 3
Левый Берег-2
Украина. Вторая лига
17 мая 2026, 15:56 |
Победы Левого Берега-2 и ФК Тростянец. Результаты 32-го тура Второй лиги

Во Второй лиге двумя матчами завершилась игровая программа 32-го тура

ФК Тростянец

В воскресенье, 17 мая, во Второй лиге прошли заключительные матчи 32-го тура. Команды группы Б провели два поединка.

ФК «Тростянец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл «Черноморец-2». Все голы хозяева забили во второй половине матча.

Второй матч дня тоже был результативным. «Левый Берег-2» выиграл у «Александрии-2» со счетом 3:2.

Вторая лига. 32-й тур, 17 мая

Тростянец – Черноморец-2 – 3:0

Голы: Слипухин, 49, 90, Мороховец, 55

Александрия-2 – Левый Берег – 2:3

Голы: Шаповалов, 39, Грузин, 60 – Гереш, 7, Араужо, 38, Корниенко, 50

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия-2.
50’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег-2.
39’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия-2.
38’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег-2.
7’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег-2.
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Тростянец Черноморец-2 Одесса Александрия-2 Левый Берег-2 Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак
