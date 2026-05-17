Победы Левого Берега-2 и ФК Тростянец. Результаты 32-го тура Второй лиги
Во Второй лиге двумя матчами завершилась игровая программа 32-го тура
В воскресенье, 17 мая, во Второй лиге прошли заключительные матчи 32-го тура. Команды группы Б провели два поединка.
ФК «Тростянец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл «Черноморец-2». Все голы хозяева забили во второй половине матча.
Второй матч дня тоже был результативным. «Левый Берег-2» выиграл у «Александрии-2» со счетом 3:2.
Вторая лига. 32-й тур, 17 мая
Тростянец – Черноморец-2 – 3:0
Голы: Слипухин, 49, 90, Мороховец, 55
Александрия-2 – Левый Берег – 2:3
Голы: Шаповалов, 39, Грузин, 60 – Гереш, 7, Араужо, 38, Корниенко, 50
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Тростянец – Черноморец-2 – 3:0
Александрия-2 – Левый Берег – 2:3
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Сикан напомнил всем о себе
В финале Элина переиграла четвертую ракетку, в третий раз покорив столицу Италии