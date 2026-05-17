Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок Кривбасса и Шахтера прерван из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 15:03 |
391
0

Поединок Кривбасса и Шахтера прерван из-за воздушной тревоги

Команды провели на поле 18 минут

17 мая 2026, 15:03 |
391
0
Поединок Кривбасса и Шахтера прерван из-за воздушной тревоги
Getty Images/Global Images Ukraine.

Матч 29-го тура чемпионата Украины между «Кривбассом» и «Шахтером» прерван и-за воздушной тревоги.

Команды играют на стадионе «Горняк» в город Кривой Рог.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Из-за двух воздушных тревог начало поединка сместилось с 13:00 на 14:35, а уже спустя 18 минут после стартового свистка вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги, который прервал матч.

По теме:
Результативная битва аутсайдеров. Александрия уверенно обыграла Рух
Колос – Оболонь. Стали известны стартовые составы на игру
Ворскла и Металлист отправили запорожский Металлург во Вторую лигу
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига воздушная тревога Кривбасс - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17 мая 2026, 07:20 17
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу

Возвращение Довбика! Обнародованы составы на матч Рома – Лацио
Футбол | 17 мая 2026, 12:50 0
Возвращение Довбика! Обнародованы составы на матч Рома – Лацио
Возвращение Довбика! Обнародованы составы на матч Рома – Лацио

Поединок 37-го тура чемпионата Италии стартует в 13:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
Футбол | 17.05.2026, 10:33
Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 16.05.2026, 17:33
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 37
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 12
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 179
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем