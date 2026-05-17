Поединок Кривбасса и Шахтера прерван из-за воздушной тревоги

Матч 29-го тура чемпионата Украины между «Кривбассом» и «Шахтером» прерван и-за воздушной тревоги.

Команды играют на стадионе «Горняк» в город Кривой Рог.

Из-за двух воздушных тревог начало поединка сместилось с 13:00 на 14:35, а уже спустя 18 минут после стартового свистка вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги, который прервал матч.