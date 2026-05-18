Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис выступил с официальным обращением к президенту киевского клуба
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 23:22 |
505
0

Суркис выступил с официальным обращением к президенту киевского клуба

Суркис обратился к Лавренко

18 мая 2026, 23:22 |
505
0
Суркис выступил с официальным обращением к президенту киевского клуба
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил президента ФК «Левый берег» Николая Лавренко с юбилеем – в минувшие выходные ему исполнилось 75 лет.

«Уважаемый Николай Николаевич! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Мое уважение человеку, который на протяжении многих лет работает на благо украинского футбола, на повышение его популярности и конкурентоспособности.

Результаты Вашего кропотливого труда навсегда останутся в истории футбола Александрии. Сейчас начатый Вами проект – футбольный клуб «Левый Берег» – обогащает спортивную географию Киевщины и всего государства, традиционно ставя своей целью рост и прогресс, турнирные достижения и воспитание достойного резерва.

Пусть Ваша любовь к футболу и впредь способствует развитию и укреплению большой футбольной семьи Украины. Пусть Ваши начинания на этом поприще ознаменуются благосклонностью Фортуны.

Счастья, здоровья и вдохновения Вам и Вашим близким, мира и согласия!» – отметил Суркис.

По теме:
Его хотел Моуринью. Шахтер получил солидное предложение по игроку запаса
Легенда Шахтера Степаненко объявил о завершении карьеры
Туран может покинуть Шахтер. Тренера хочет подписать титулованный клуб
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Лавренко Левый Берег Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Лацио ответил на критику главного тренера команды
Футбол | 18 мая 2026, 22:21 0
Владелец Лацио ответил на критику главного тренера команды
Владелец Лацио ответил на критику главного тренера команды

Клаудио Лотито с Маурицио Сарри публично «вынесли сор из избы»

В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18 мая 2026, 04:02 13
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича

Маркевич и Йовичевич были в списке кандидатов на должность тренера сборной, но от них отказались

Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Футбол | 18.05.2026, 10:05
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 11
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем