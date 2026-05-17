Суркис не в восторге от Костюка. Назван тренер «Динамо» на следующий сезон
Команду продолжит тренировать Костюк
Руководство киевского «Динамо» определило главного тренера на следующий сезон – команду продолжит тренировать Игорь Костюк.
«Игорь Михайлович пока не очень доволен работой Костюка, однако по последней информации он останется в клубе. Как удалось узнать, сейчас выбирать тренера очередь Григория Суркиса, а Костюк по всем параметрам нравится Григорию», – отмечает источник.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
