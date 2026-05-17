ВИДЕО. Названа причина, из-за которой Винисиус расстался с девушкой
Вирджиния Фонсека бросила Винисиуса Жуниора после одного происшествия
Бразильские СМИ раскрыли детали расставания нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора и инфлюэнсерки Вирджинии Фонсеки.
По информации журналиста Лео Диаса, отношения пары находились под постоянным вниманием публики, а поездки между Мадридом и Бразилией, совместные появления и активность в соцсетях лишь усиливали давление.
Одним из ключевых моментов стала поездка Вирджинии в Мадрид, где она посетила матч на «Сантьяго Бернабеу». Позже в сети появились слухи о присутствии в городе других бразильских моделей, которых якобы пригласил Винисиус в один из местных ресторанов, и компанию ему составлял Эдер Милитао.
Дополнительное внимание привлекла активность футболиста в соцсетях – после объявления о расставании Винисиус начал подписываться на других девушек, и это быстро стало вирусным.
В итоге именно блогерша объявила о расставании, подчеркнув, что предпочитает завершать отношения, когда они «больше не имеют смысла», сохраняя уважение и избегая конфликтов.
SOCORRO! Léo Dias revela que avisou Virgínia sobre a contratação de 3 modelos brasileiras por Vini Jr. para ir a Madri. pic.twitter.com/B0C65ewZ4J— QG do POP (@QGdoPOP) May 15, 2026
