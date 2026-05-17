ФОТО. Невеста футболиста Динамо посетила Евровиденье: игрок отреагировал

Украинская блогерша Дарья Квиткова, которая является невестой полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко, поделилась яркими кадрами со своей поездки на Евровидение-2026.

Инфлюенсер посетила второй полуфинал конкурса в Вене и поддерживала украинскую конкурсантку LELEKA. В своем Instagram Дарья опубликовала серию атмосферных фото в эффектном блестящем платье.

Публикация быстро стала вирусной и уже собрала более 37 тысяч лайков. В комментариях фанаты засыпали Квиткову комплиментами, отмечая ее стильный лук.

Не остался в стороне и Владимир Бражко. Футболист «Динамо» прокомментировал пост короткой, но эмоциональной фразой: «Cам себе завидую».

Поклонники пары также активно отреагировали на комментарий хавбека сборной Украины, назвав Дарью «одной из самых эффектных украинок Instagram».