Определен первый финалист плей-офф за выход в Эредивизи

В субботу, 16 мая 2026 года, состоялся ответный матч полуфинала плей-офф за выход в Эредивизи между «Виллемом II» и «Алмере Сити».

Игра прошла на стадионе «Кониг Виллем II» в Тилбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По сумме двух встреч со счетом 3:0 дальше прошел «Виллем II».

В финале плей-офф «Виллем II» сыграет с командой, которая займет 16-е место в Эредивизи.

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, 1/2 финала, ответный матч, 16 мая

Виллем II – Алмере Сити – 2:0 (первая игра – 1:0)

Голы: ван Аалст, 60, Эль-Таиби, 85

Удаление: де Хаан, 82 (Алмере Сити)

