  4. Определен первый финалист плей-офф за выход в Эредивизи
16.05.2026 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 0
16 мая 2026, 23:59 | Обновлено 17 мая 2026, 00:05
Определен первый финалист плей-офф за выход в Эредивизи

Виллем II выбил Алмере Сити

В субботу, 16 мая 2026 года, состоялся ответный матч полуфинала плей-офф за выход в Эредивизи между «Виллемом II» и «Алмере Сити».

Игра прошла на стадионе «Кониг Виллем II» в Тилбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По сумме двух встреч со счетом 3:0 дальше прошел «Виллем II».

В финале плей-офф «Виллем II» сыграет с командой, которая займет 16-е место в Эредивизи.

Эредивизи 2025/26. Плей-офф за повышение в классе, 1/2 финала, ответный матч, 16 мая
Виллем II – Алмере Сити – 2:0 (первая игра – 1:0)
Голы: ван Аалст, 60, Эль-Таиби, 85
Удаление: де Хаан, 82 (Алмере Сити)

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Amine Et Taibi (Виллем-II), асcист Пер ван Лон.
82’
Милан де Хан (Алмере Сити) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Уриэль ван Алст (Виллем-II).
Даниил Кирияка
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
