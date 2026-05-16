ОФИЦИАЛЬНО. Партнер для Ярмолюка. Брентфорд оформил первый летний трансфер
Английский клуб переманил к себе Янника Шустера
Английский клуб «Брентфорд» официально оформил первый трансфер, подписав 19-летнего защитника «РБ Зальцбург» Янника Шустера.
Молодой футболист подписал соглашение с английским клубом до лета 2031 года с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.
По информации издания Transfermarkt, Шустер обошелся «Брентфорду» в 18 миллионов евро.
«Я очень рад, что нам удалось подписать Янника. Он уже провел много матчей за «Зальцбург» на высоком уровне. Это игрок с большим потенциалом, и мы видим возможность его развития.
Мне очень нравится он как молодой человек – он настроен максимально реализовать свой потенциал. Он хорошо впишется в основной состав команды», – сказал главный тренер Кейт Эндрюс.
Интересно, что Янник лишь летом 2025 года был переведен в основную команду «РБ Зальцбург» и уже следующим летом отправился на повышение. За австрийский топ-клуб защитник провел 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
