ОФИЦИАЛЬНО. Партнер для Ярмолюка. Брентфорд оформил первый летний трансфер

Английский клуб «Брентфорд» официально оформил первый трансфер, подписав 19-летнего защитника «РБ Зальцбург» Янника Шустера.

Молодой футболист подписал соглашение с английским клубом до лета 2031 года с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.

По информации издания Transfermarkt, Шустер обошелся «Брентфорду» в 18 миллионов евро.

«Я очень рад, что нам удалось подписать Янника. Он уже провел много матчей за «Зальцбург» на высоком уровне. Это игрок с большим потенциалом, и мы видим возможность его развития.

Мне очень нравится он как молодой человек – он настроен максимально реализовать свой потенциал. Он хорошо впишется в основной состав команды», – сказал главный тренер Кейт Эндрюс.

Интересно, что Янник лишь летом 2025 года был переведен в основную команду «РБ Зальцбург» и уже следующим летом отправился на повышение. За австрийский топ-клуб защитник провел 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

We are delighted to announce the signing of Austrian defender Jannik Schuster from RB Salzburg, subject to international clearance ✍️



The 19-year-old has signed a contract until June 2031, with an option of a further year's extension 🐝 — Brentford FC (@BrentfordFC) May 15, 2026

