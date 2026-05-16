Хартс обратился в полицию после упущенного чемпионства. Обвиняют Селтик

Клуб «Хартс» выступил с заявлением после провального матча против «Селтика» (1:3), который стоил им долгожданного чемпионства Шотландии.

Победа «кельтов» вывела их на первое место, продолжив гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс» в Шотландии.

После финального свистка «Селтик Парк» превратился в полный хаос: на поле выбежали фанаты «кельтов», которые потеряли контроль над эмоциями и набросились на игроков «Хартс».

Такое поведение болельщиков вызвало возмущение у «Хартс» – клуб обратился в полицию и футбольную ассоциацию с требованием вмешаться в ситуацию и привлечь «Селтик» к ответственности.

Заявление футбольного клуба «Хартс»:

«Хартс оф Мидлотиан» решительно осуждает позорные сцены, произошедшие сегодня днем на «Селтик Парк» и вновь поставившие шотландский футбол в неловкое положение.

Сообщения о серьезных случаях физического и словесного насилия в отношении наших игроков и персонала как на поле, так и за его пределами вызывают глубокую обеспокоенность. Мы проводим полное расследование и находимся в контакте с полицией Шотландии. В настоящее время мы не будем давать дополнительных комментариев, кроме того, что абсолютно неприемлемо, что наши игроки и сотрудники оказались в такой ситуации.

Учитывая угрожающую и напряжённую атмосферу на стадионе, весь наш персонал был вынужден немедленно покинуть арену, не выполнив послематчевые медиаобязательства. Мы приносим извинения нашим медиапартнёрам, однако приоритетом для нас была безопасность сотрудников в этих неприемлемых условиях.

Вторжение на поле привело к хаотичному завершению матча, и никто не мог однозначно сказать, был ли матч завершен.

Наши игроки также были лишены возможности поблагодарить наших великолепных болельщиков – по-настоящему невероятных каждого из них – за поддержку сегодня и на протяжении всего сезона.

Мы ожидаем максимально жестких мер со стороны футбольных органов в интересах защиты безопасности игроков и болельщиков, а также целостности нашей игры.

Этот сезон «Хартс» привлек внимание футбольных болельщиков не только в Шотландии, но и во всём мире. Мы отдаем должное Дереку Макиннесу, его штабу, первой команде и болельщикам, которые сделали клуб предметом гордости в этом сезоне. Никто из них не заслужил тех позорных сцен, которые развернулись.