Траффорд повторил достижение Эдерсона в кубковых английских турнирах
Только вратари Ман Сити выиграли два турнира в одном сезоне и сделали два «клиншита» в финалах
23-летний английский голкипер Манчестер Сити Джеймс Траффорд стал вторым вратарем в истории, ставшим победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги в одном сезоне и сыграл оба финальных матча без пропущенных мячей.
Англичанин сыграл за «горожан» в обоих решающих матчах этих турниров в сезоне 2025/26. И в обоих оставил свои ворота в неприкосновенности.
В финальном матче Кубка Англии Манчестер Сити победил Челси со счетом 1:0, а в финале Кубка английской лиги – Арсенал со счетом 2:0.
В истории английских кубковых турниров ранее подобное достижение покорилось лишь бразильцу Эдерсону в сезоне 2018/19 и осуществил он это также в составе Манчестер Сити.
Вратари, выигравшие Кубок Англии и Кубок английской лиги в одном сезоне, а также сыгравшие финальные матчи в обоих турнирах без пропущенных мячей
- Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити), 2018/19
- Джеймс Траффорд (Англия, Манчестер Сити), 2025/26
Only two goalkeepers have won both the EFL Cup and the FA Cup in the same season and kept a clean sheet in both finals— Squawka (@Squawka) May 16, 2026
◉ Ederson (2018/19)
◉ James Trafford (2025/26) 🆕
It’s a Man City thing. 🧤 pic.twitter.com/W6TklSFmef
