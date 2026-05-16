  4. Траффорд повторил достижение Эдерсона в кубковых английских турнирах
16 мая 2026, 22:02 | Обновлено 16 мая 2026, 22:05
Траффорд повторил достижение Эдерсона в кубковых английских турнирах

Только вратари Ман Сити выиграли два турнира в одном сезоне и сделали два «клиншита» в финалах

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Траффорд

23-летний английский голкипер Манчестер Сити Джеймс Траффорд стал вторым вратарем в истории, ставшим победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги в одном сезоне и сыграл оба финальных матча без пропущенных мячей.

Англичанин сыграл за «горожан» в обоих решающих матчах этих турниров в сезоне 2025/26. И в обоих оставил свои ворота в неприкосновенности.

В финальном матче Кубка Англии Манчестер Сити победил Челси со счетом 1:0, а в финале Кубка английской лиги – Арсенал со счетом 2:0.

В истории английских кубковых турниров ранее подобное достижение покорилось лишь бразильцу Эдерсону в сезоне 2018/19 и осуществил он это также в составе Манчестер Сити.

Вратари, выигравшие Кубок Англии и Кубок английской лиги в одном сезоне, а также сыгравшие финальные матчи в обоих турнирах без пропущенных мячей

  • Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити), 2018/19
  • Джеймс Траффорд (Англия, Манчестер Сити), 2025/26
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
