Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОМПАНИ: «Я был готов к пивному душу»
Германия
16 мая 2026, 21:57 | Обновлено 16 мая 2026, 22:17
228
0

КОМПАНИ: «Я был готов к пивному душу»

Тренер «Баварии» прокомментировал завоевание чемпионства

16 мая 2026, 21:57 | Обновлено 16 мая 2026, 22:17
228
0
КОМПАНИ: «Я был готов к пивному душу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после победы над «Кельном» (5:1) прокомментировал чемпионский титул в Бундеслиге и высказался о будущем финале Кубка Германии.

«Я знаю, что уже не быстрее своих игроков, поэтому был готов к пивному душу. Сегодня было важно, чтобы мы играли в свой футбол и приносили свою энергию на поле. Тогда мы обычно способны побеждать. Это сегодня было ключевым.

Мы хорошо сыграли первый тайм. После перерыва нам пришлось немного потерпеть, но мы снова сильно из этого вышли. Именно это и характеризует эту команду. Теперь мы должны насладиться этим и чувствуем, что находимся в очень хорошей форме, и что финал Кубка приходит в правильный момент.

Это финал – мы хотим играть с полной верой. Мы рады туда ехать и очень хотим победить».

Ранее был определен лучший футболист Бундеслиги сезона 2025/26.

По теме:
ЭБЕРЛЬ: «Мы немного отпразднуем, как большая семья Баварии»
Не Кейн. Определен лучший футболист Бундеслиги сезона 2025/26
КЕЙН: «Теперь нам просто нужно насладиться празднованием»
Венсан Компани Бундеслига Кельн Бавария чемпионат Германии по футболу Бавария - Кельн
Иван Чирко Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лилль начал договариваться с трансферной целью Шахтера
Футбол | 16 мая 2026, 22:18 0
Лилль начал договариваться с трансферной целью Шахтера
Лилль начал договариваться с трансферной целью Шахтера

«Доги» хотят оформить переход таланта «Гремио» Габриэля Мека

Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Теннис | 16 мая 2026, 17:59 8
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен

Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16.05.2026, 10:11
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Теннис | 16.05.2026, 18:10
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
15.05.2026, 14:32
Футзал
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 16
Футбол
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 2
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем