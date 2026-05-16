КОМПАНИ: «Я был готов к пивному душу»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после победы над «Кельном» (5:1) прокомментировал чемпионский титул в Бундеслиге и высказался о будущем финале Кубка Германии.

«Я знаю, что уже не быстрее своих игроков, поэтому был готов к пивному душу. Сегодня было важно, чтобы мы играли в свой футбол и приносили свою энергию на поле. Тогда мы обычно способны побеждать. Это сегодня было ключевым.

Мы хорошо сыграли первый тайм. После перерыва нам пришлось немного потерпеть, но мы снова сильно из этого вышли. Именно это и характеризует эту команду. Теперь мы должны насладиться этим и чувствуем, что находимся в очень хорошей форме, и что финал Кубка приходит в правильный момент.

Это финал – мы хотим играть с полной верой. Мы рады туда ехать и очень хотим победить».