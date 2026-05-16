Англия16 мая 2026, 21:42 | Обновлено 16 мая 2026, 22:27
Манчестер Сити в четвертый раз победил Челси в финалах разных турниров
Вспомним все матчи между этими командами, в которых на кону был трофей
Манчестер Сити в четвертый раз в своей истории победил Челси в матчах, в которых на кону был трофей.
В этот раз это произошло в финале Кубка Англии сезона 2025/26.
«Горожане» побеждали лондонцев, кроме финала национального Кубка, в решающих матчах Кубка английской лиги (2019) и Суперкубка Англии (2012 и 2018).
Для Челси единственной победой над Манчестером Сити в матчах за трофей стала победа в финале Лиги чемпионов 2021 года.
Матчи между Манчестер Сити и Челси в финалах разных турниров
- 2026, Кубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 1:0
- 2021, Лига чемпионов, Челси – Манчестер Сити – 1:0
- 2019, Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)
- 2018, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0
- 2012, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 3:2
