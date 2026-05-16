Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити в четвертый раз победил Челси в финалах разных турниров
Англия
16 мая 2026, 21:42 | Обновлено 16 мая 2026, 22:27
161
0

Манчестер Сити в четвертый раз победил Челси в финалах разных турниров

Вспомним все матчи между этими командами, в которых на кону был трофей

16 мая 2026, 21:42 | Обновлено 16 мая 2026, 22:27
161
0
Манчестер Сити в четвертый раз победил Челси в финалах разных турниров
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в четвертый раз в своей истории победил Челси в матчах, в которых на кону был трофей.

В этот раз это произошло в финале Кубка Англии сезона 2025/26.

«Горожане» побеждали лондонцев, кроме финала национального Кубка, в решающих матчах Кубка английской лиги (2019) и Суперкубка Англии (2012 и 2018).

Для Челси единственной победой над Манчестером Сити в матчах за трофей стала победа в финале Лиги чемпионов 2021 года.

Матчи между Манчестер Сити и Челси в финалах разных турниров

  • 2026, Кубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 1:0
  • 2021, Лига чемпионов, Челси – Манчестер Сити – 1:0
  • 2019, Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)
  • 2018, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0
  • 2012, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 3:2
По теме:
Челси не забивает в кубковых финалах на Уэмбли уже 5 матчей подряд
Траффорд повторил достижение Эдерсона в кубковых английских турнирах
Ман Сити обошел Арсенал по победам в английских кубковых турнирах
статистика Челси - Манчестер Сити Челси Манчестер Сити Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Суперкубок Англии по футболу Манчестер Сити - Челси Лига чемпионов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс готовится остаться без лидеров
Футбол | 16 мая 2026, 21:30 0
Кривбасс готовится остаться без лидеров
Кривбасс готовится остаться без лидеров

«Кривбасс» вряд ли станет сильнее в новом сезоне

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 07:54 22
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Теннис | 16.05.2026, 17:59
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Футбол | 16.05.2026, 18:59
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 16
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 2
Бокс
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем