ЭБЕРЛЬ: «Мы немного отпразднуем, как большая семья Баварии»
Спортивный директор «Баварии» доволен результатом
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль после победы над «Кельном» (5:1) прокомментировал второй подряд чемпионский титул в Бундеслиге.
«Это чистые эмоции. Мы чрезвычайно рады выдающемуся сезону. В 34 матчах мы забили 122 гола. Чемпионство ощущается прекрасно, у нас есть настоящее сообщество. Мы немного отпразднуем, как большая семья «Баварии», и просто насладимся этим. Ты работаешь весь год ради этого. Затем у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к отличному финалу Кубка.
Леон Горецка – большая личность «Баварии», который на протяжении восьми лет сделал много великого и выиграл немало титулов. Мы очень благодарны, что Леон был с нами».
Ранее сообщалось, что «Баварии» не хватило трех голов для повторения рекорда топ-5 лиг.
