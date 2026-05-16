ЭБЕРЛЬ: «Мы немного отпразднуем, как большая семья Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль после победы над «Кельном» (5:1) прокомментировал второй подряд чемпионский титул в Бундеслиге.

«Это чистые эмоции. Мы чрезвычайно рады выдающемуся сезону. В 34 матчах мы забили 122 гола. Чемпионство ощущается прекрасно, у нас есть настоящее сообщество. Мы немного отпразднуем, как большая семья «Баварии», и просто насладимся этим. Ты работаешь весь год ради этого. Затем у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к отличному финалу Кубка.

Леон Горецка – большая личность «Баварии», который на протяжении восьми лет сделал много великого и выиграл немало титулов. Мы очень благодарны, что Леон был с нами».