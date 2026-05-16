Сколько заработал Манчестер Сити за победу в Кубке Англии 2025/26?

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии сезона 2025/26.

В финальном матче команда Пепа Гвардиолы минимально обыграла «Челси» со счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе Уэмбли.

Автором единственного гола во встрече стал Антуан Семеньо, который отличился на 72-й минуте.

За выигранный трофей «Манчестер Сити» заработал 2 120 000 фунтов стерлингов. «Челси» получит чек на сумму £1 060 000.

«Горожане» выиграли свой восьмой Кубок Англии, у «Челси» также восемь побед в турнире. Рекордсменом по победам в национальном кубке является «Арсенал» – 14 побед.