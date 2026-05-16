ВИДЕО. Игроки Галатасарая были в секунде от гибели
Чемпионский парад едва не привел к смертям
Празднование чемпионского титула футболистами «Галатасарая» могло обернуться трагедией на ровном месте. Лучшая команда Турции отмечала завоевание титула в открытом автобусе, который мчался по улицам города. К счастью, некоторые игроки заметили стремительное приближение дорожной развязки и успели подсказать партнерам, что нужно пригнуться.
Жертв удалось избежать только благодаря реакции спортсменов, так как столкновение на скорости с таким препятствием могло закончиться летальным исходом.
Отметим, что триумф в сезоне 2025/26 стал для «Галатасарая» рекордным, 26-м чемпионским титулом.
Galatasaray takımı, az daha üst geçide kafasını çarpıyordu. pic.twitter.com/mNisXusEHw— Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) May 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
