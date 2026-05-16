Празднование чемпионского титула футболистами «Галатасарая» могло обернуться трагедией на ровном месте. Лучшая команда Турции отмечала завоевание титула в открытом автобусе, который мчался по улицам города. К счастью, некоторые игроки заметили стремительное приближение дорожной развязки и успели подсказать партнерам, что нужно пригнуться.

Жертв удалось избежать только благодаря реакции спортсменов, так как столкновение на скорости с таким препятствием могло закончиться летальным исходом.

Отметим, что триумф в сезоне 2025/26 стал для «Галатасарая» рекордным, 26-м чемпионским титулом.

ВИДЕО. Игроки Галатасарая были в секунде от гибели