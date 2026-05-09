Четвертый титул кряду. Галатасарай досрочно оформил чемпионство в Турции

В 33-м, предпоследнем по счету, туре турецкой Суперлиги-2025/26 «Галатасарай» на своем поле со счетом 4:2 обыграл «Антальяспор», благодаря чему обеспечил себе досрочное чемпионство.

За тур до финиша сезона в чемпионате «львы» стали недосягаемыми для конкурентов. У «Галатасарая» в активе 77 очков, в то время как у «Фенербахче» только 73, у «Трабзонспора» – 69, а у «Бешикташа» и вовсе лишь 59.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Галатасарай 33 24 5 4 77 - 29 17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай 09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор 02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай 26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче 18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай 12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор 77 2 Фенербахче 33 21 10 2 74 - 34 17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор 09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче 02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир 26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче 17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор 11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче 73 3 Трабзонспор 33 20 9 4 61 - 36 17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги 09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор 02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе 27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор 19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир 11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор 69 4 Бешикташ 33 17 8 8 57 - 38 17.05.26 20:00 Ризеспор - Бешикташ 09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор 01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ 27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк 19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ 10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор 59 5 Гёзтепе 33 14 13 6 42 - 29 17.05.26 20:00 Самсунспор - Гёзтепе 09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп 02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе 25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор 18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе 12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша 55 6 Истанбул Башакшехир 33 15 9 9 56 - 34 17.05.26 20:00 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор 02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир 24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша 19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир 11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги 54 7 Самсунспор 33 12 12 9 43 - 45 17.05.26 20:00 Самсунспор - Гёзтепе 09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор 02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай 27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор 19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ 13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор 48 8 Ризеспор 33 10 10 13 44 - 50 17.05.26 20:00 Ризеспор - Бешикташ 09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор 01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор 25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор 17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор 13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп 40 9 Коньяспор 33 10 10 13 42 - 48 17.05.26 20:00 Кайсериспор - Коньяспор 09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче 01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор 27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор 17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор 12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк 40 10 Коджаелиспор 33 9 10 14 26 - 37 17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор 09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк 03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор 26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор 18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе 12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор 37 11 Аланьяспор 33 7 16 10 40 - 39 17.05.26 20:00 Карагюмрюк - Аланьяспор 09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор 03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор 27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор 19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор 11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор 37 12 Газиантеп 33 9 10 14 42 - 56 17.05.26 20:00 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп 01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ 25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп 20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор 13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп 37 13 Эюпспор 33 8 8 17 30 - 45 17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор 09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор 03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор 25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп 18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор 13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор 32 14 Касымпаша 33 7 11 15 32 - 49 17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай 09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша 03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор 24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша 19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор 12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша 32 15 Генчлербирлиги 33 8 7 18 33 - 47 17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги 09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша 03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги 26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор 18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай 11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги 31 16 Антальяспор 33 7 8 18 32 - 55 17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор 09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор 03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор 25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор 17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор 10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор 29 17 Кайсериспор 33 5 12 16 25 - 61 17.05.26 20:00 Кайсериспор - Коньяспор 09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор 03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор 25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор 20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор 11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче 27 18 Карагюмрюк 33 7 6 20 29 - 53 17.05.26 20:00 Карагюмрюк - Аланьяспор 09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк 03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги 27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк 18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор 12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк 27 Полная таблица

Этот титул команды Окана Бурука стал четвертым кряду и 26-м в истории. «Галатасарай» упрочил свое лидерство как самая титулованная команда национального чемпионата. В активе у «Фенербахче» 19 титулов чемпиона страны, а у «Бешикташа» – 16.

Отметим, что четыре последних чемпионства «Галатасарай» завоевал именно под руководством 52-летнего Окана Бурука, который работает главным тренером «львов» с лета 2022-го.