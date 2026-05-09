Четвертый титул кряду. Галатасарай досрочно оформил чемпионство в Турции
Стамбульские «львы» стали недосягаемыми для соперников за тур до финиша Суперлиги
В 33-м, предпоследнем по счету, туре турецкой Суперлиги-2025/26 «Галатасарай» на своем поле со счетом 4:2 обыграл «Антальяспор», благодаря чему обеспечил себе досрочное чемпионство.
За тур до финиша сезона в чемпионате «львы» стали недосягаемыми для конкурентов. У «Галатасарая» в активе 77 очков, в то время как у «Фенербахче» только 73, у «Трабзонспора» – 69, а у «Бешикташа» и вовсе лишь 59.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|33
|24
|5
|4
|77 - 29
|17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор
|77
|2
|Фенербахче
|33
|21
|10
|2
|74 - 34
|17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче
|73
|3
|Трабзонспор
|33
|20
|9
|4
|61 - 36
|17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор
|69
|4
|Бешикташ
|33
|17
|8
|8
|57 - 38
|17.05.26 20:00 Ризеспор - Бешикташ09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор
|59
|5
|Гёзтепе
|33
|14
|13
|6
|42 - 29
|17.05.26 20:00 Самсунспор - Гёзтепе09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша
|55
|6
|Истанбул Башакшехир
|33
|15
|9
|9
|56 - 34
|17.05.26 20:00 Газиантеп - Истанбул Башакшехир09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги
|54
|7
|Самсунспор
|33
|12
|12
|9
|43 - 45
|17.05.26 20:00 Самсунспор - Гёзтепе09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор
|48
|8
|Ризеспор
|33
|10
|10
|13
|44 - 50
|17.05.26 20:00 Ризеспор - Бешикташ09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп
|40
|9
|Коньяспор
|33
|10
|10
|13
|42 - 48
|17.05.26 20:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк
|40
|10
|Коджаелиспор
|33
|9
|10
|14
|26 - 37
|17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор
|37
|11
|Аланьяспор
|33
|7
|16
|10
|40 - 39
|17.05.26 20:00 Карагюмрюк - Аланьяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор
|37
|12
|Газиантеп
|33
|9
|10
|14
|42 - 56
|17.05.26 20:00 Газиантеп - Истанбул Башакшехир09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп
|37
|13
|Эюпспор
|33
|8
|8
|17
|30 - 45
|17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор
|32
|14
|Касымпаша
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша
|32
|15
|Генчлербирлиги
|33
|8
|7
|18
|33 - 47
|17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги
|31
|16
|Антальяспор
|33
|7
|8
|18
|32 - 55
|17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор
|29
|17
|Кайсериспор
|33
|5
|12
|16
|25 - 61
|17.05.26 20:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче
|27
|18
|Карагюмрюк
|33
|7
|6
|20
|29 - 53
|17.05.26 20:00 Карагюмрюк - Аланьяспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк
|27
Этот титул команды Окана Бурука стал четвертым кряду и 26-м в истории. «Галатасарай» упрочил свое лидерство как самая титулованная команда национального чемпионата. В активе у «Фенербахче» 19 титулов чемпиона страны, а у «Бешикташа» – 16.
Отметим, что четыре последних чемпионства «Галатасарай» завоевал именно под руководством 52-летнего Окана Бурука, который работает главным тренером «львов» с лета 2022-го.
