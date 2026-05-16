Экс-игрок сборной Украины рассказал об оскорбительном прозвище в Спартаке
Россияне не блеснули умом
Бывший игрок винницкой «Нивы» и сборной Украины, а ныне тренер «Эпицентра» Олег Надуда вспомнил период своей игровой карьеры в московском «Спартаке».
По его словам, игроки российского клуба придумали ему обидное прозвище из-за его внешности.
«Называли меня «Шерстяной», потому что волосы у меня росли и на груди, и на спине», – сказал Надуда.
Олег выступал за «Спартак» в 1994-1995 годах. За первую команду москвичей он провел 11 матчей и забил один гол.
