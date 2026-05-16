Виталий ЛОБКО: «Тренеры требовали, чтобы я бегал»

Нападающий «Динамо» Виталий Лобко прокомментировал матч 29-го тура УПЛ против «Полтавы» (2:0):

– Поздравляем с дебютом! Какие эмоции испытываете?

– Спасибо за поздравления. На самом деле, это была моя мечта, поэтому я очень счастлив. Спасибо тренерам за доверие. Вышел на поле и отблагодарил, чем смог – заработал пенальти для Андрея Николаевича. Поздравляю его с забитым мячом и всю команду с победой.

– В целом в первом тайме у вас было много беговой работы без мяча. Как форварду играть без мяча?

– Тренеры требовали, чтобы я бегал, не останавливался, участвовал в прессинге. Думаю, делал то, что мог. Да, без мяча было много борьбы, где-то проигрывал, где-то – выигрывал. Есть над чем работать.

– Как узнали, что попали в стартовый состав?

– Вчера на теоретическом занятии сообщили, что мы с Павлом Люсиным отправляемся на тренировку первой команды и будем в заявке. А сегодня утром я уже узнал, что выйду в стартовом составе. Еще раз спасибо, это была моя мечта, она сбылась. Но есть еще много мечтаний, поэтому буду работать над их воплощением.

– После того, как вчера узнали, что попадете в заявку на матч первой команды, удалось поспать?

– Да, поспал, но все равно много думал, общался с родителями. Все поддержали меня. Понимаю, что это только начало, дальше еще многое будет – увидите!