ГАДЖИЕВ: «Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить»
Полузащитник «Металлиста 1925» прокомментировал ничью его команды с «Эпицентром»
Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев прокомментировал ничью его команды с «Эпицентром» (1:1) в матче 29-го тура УПЛ:
– Рамик, рады наконец-то увидеть тебя на поле. Только что общались с главным тренером Младеном Бартуловичем. Он говорил, что хотел выпустить тебя раньше, но в какой-то мере опасался. Как ты сам ждал своего шанса? И что чувствовал, когда уже понял, что выйдешь на поле?
– Да, я вернулся в основную группу и на каждую игру был полностью настроен. Я всегда хотел выходить и помогать команде. Не чувствовал себя не готовым к игре — просто работал и ждал своего шанса. Спасибо тренерскому штабу, что сегодня наконец-то дал мне вернуться после долгого пути. Я больше восьми месяцев не играл в официальных матчах, и для меня это было очень важно.
– Во время матча ты уже знал, что выйдешь на замену?
– Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить. Поэтому уже был настроен и понимал, что выйду на поле.
– Довольно активно ты вошел в игру – сразу создал момент.
– Да, там почти мог быть гол. Но снова ничья… У нас уже несколько таких матчей, и мы никак не можем выиграть. Очень хочется уже победы, чтобы завершить чемпионат на хорошей ноте.
– Что, по-твоему, поможет закончить сезон на позитивной ноте? Чего не хватает, ведь вы ведете в счете, но в итоге снова ничья?
– Сложно сказать однозначно. У каждой команды бывают такие периоды. Сейчас главное – собраться на последнюю игру и отдать все силы, чтобы победить. А чего именно не хватает — это уже, пожалуй, вопрос к тренерскому штабу.
– Видно, что команда полна энергии, несмотря на конец сезона. Ты долго ждал своего шанса – и сегодня наконец вышел на поле.
– Да, я тоже ждал своего шанса. Хотелось победить, но «Эпицентр» – хорошая команда, с ними всегда непросто. Они, кстати, победили «Полесье» и сейчас снова набрали очки. Надо отдать им должное. Но в футболе ничью часто воспринимают как нормальный результат, хотя когда это серия — это уже сложнее.
– Что происходит в раздевалке? Как команда переживает эту серию ничьих?
– Конечно, все расстроены. После кубкового матча, когда мы не прошли дальше, нам не удается поймать победный импульс. Это накапливается, и с каждой игрой становится тяжелее. Хочется уже победить и набирать свои очки, потому что я считаю, что мы не заслуживаем таких результатов. Просто чего-то не хватает.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|21
|6
|1
|68 - 18
|17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|69
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38 - 16
|18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49 - 21
|18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|55
|4
|Динамо Киев
|29
|16
|6
|7
|63 - 34
|24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев
|54
|5
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35 - 19
|24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925
|48
|6
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50 - 42
|17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов
|47
|7
|Колос Ковалевка
|28
|12
|10
|6
|29 - 23
|17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|42
|9
|Карпаты Львов
|28
|9
|11
|8
|37 - 29
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|31
|11
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36 - 45
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия
|31
|12
|Оболонь
|28
|6
|10
|12
|26 - 48
|17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава
|28
|13
|Кудровка
|28
|6
|7
|15
|29 - 45
|18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка
|25
|14
|Рух Львов
|28
|6
|3
|19
|19 - 46
|17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов
|21
|15
|Александрия
|28
|2
|7
|19
|20 - 56
|17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|13
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23 - 74
|23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава
|12
