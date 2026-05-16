  4. ГАДЖИЕВ: «Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить»
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 16:21
Полузащитник «Металлиста 1925» прокомментировал ничью его команды с «Эпицентром»

ФК Металлист 1925. Рамик Гаджиев

Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев прокомментировал ничью его команды с «Эпицентром» (1:1) в матче 29-го тура УПЛ:

– Рамик, рады наконец-то увидеть тебя на поле. Только что общались с главным тренером Младеном Бартуловичем. Он говорил, что хотел выпустить тебя раньше, но в какой-то мере опасался. Как ты сам ждал своего шанса? И что чувствовал, когда уже понял, что выйдешь на поле?

– Да, я вернулся в основную группу и на каждую игру был полностью настроен. Я всегда хотел выходить и помогать команде. Не чувствовал себя не готовым к игре — просто работал и ждал своего шанса. Спасибо тренерскому штабу, что сегодня наконец-то дал мне вернуться после долгого пути. Я больше восьми месяцев не играл в официальных матчах, и для меня это было очень важно.

– Во время матча ты уже знал, что выйдешь на замену?

– Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить. Поэтому уже был настроен и понимал, что выйду на поле.

– Довольно активно ты вошел в игру – сразу создал момент.

– Да, там почти мог быть гол. Но снова ничья… У нас уже несколько таких матчей, и мы никак не можем выиграть. Очень хочется уже победы, чтобы завершить чемпионат на хорошей ноте.

– Что, по-твоему, поможет закончить сезон на позитивной ноте? Чего не хватает, ведь вы ведете в счете, но в итоге снова ничья?

– Сложно сказать однозначно. У каждой команды бывают такие периоды. Сейчас главное – собраться на последнюю игру и отдать все силы, чтобы победить. А чего именно не хватает — это уже, пожалуй, вопрос к тренерскому штабу.

– Видно, что команда полна энергии, несмотря на конец сезона. Ты долго ждал своего шанса – и сегодня наконец вышел на поле.

– Да, я тоже ждал своего шанса. Хотелось победить, но «Эпицентр» – хорошая команда, с ними всегда непросто. Они, кстати, победили «Полесье» и сейчас снова набрали очки. Надо отдать им должное. Но в футболе ничью часто воспринимают как нормальный результат, хотя когда это серия — это уже сложнее.

– Что происходит в раздевалке? Как команда переживает эту серию ничьих?

– Конечно, все расстроены. После кубкового матча, когда мы не прошли дальше, нам не удается поймать победный импульс. Это накапливается, и с каждой игрой становится тяжелее. Хочется уже победить и набирать свои очки, потому что я считаю, что мы не заслуживаем таких результатов. Просто чего-то не хватает.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 21 6 1 68 - 18 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 69
2 ЛНЗ 28 17 6 5 38 - 16 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 57
3 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
6 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
7 Колос Ковалевка 28 12 10 6 29 - 23 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 18.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31
12 Оболонь 28 6 10 12 26 - 48 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 28
13 Кудровка 28 6 7 15 29 - 45 18.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 25
14 Рух Львов 28 6 3 19 19 - 46 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12
Полная таблица

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 - Эпицентр Рамик Гаджиев
