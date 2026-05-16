ГАДЖИЕВ: «Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить»

Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев прокомментировал ничью его команды с «Эпицентром» (1:1) в матче 29-го тура УПЛ:

– Рамик, рады наконец-то увидеть тебя на поле. Только что общались с главным тренером Младеном Бартуловичем. Он говорил, что хотел выпустить тебя раньше, но в какой-то мере опасался. Как ты сам ждал своего шанса? И что чувствовал, когда уже понял, что выйдешь на поле?

– Да, я вернулся в основную группу и на каждую игру был полностью настроен. Я всегда хотел выходить и помогать команде. Не чувствовал себя не готовым к игре — просто работал и ждал своего шанса. Спасибо тренерскому штабу, что сегодня наконец-то дал мне вернуться после долгого пути. Я больше восьми месяцев не играл в официальных матчах, и для меня это было очень важно.

– Во время матча ты уже знал, что выйдешь на замену?

– Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить. Поэтому уже был настроен и понимал, что выйду на поле.

– Довольно активно ты вошел в игру – сразу создал момент.

– Да, там почти мог быть гол. Но снова ничья… У нас уже несколько таких матчей, и мы никак не можем выиграть. Очень хочется уже победы, чтобы завершить чемпионат на хорошей ноте.

– Что, по-твоему, поможет закончить сезон на позитивной ноте? Чего не хватает, ведь вы ведете в счете, но в итоге снова ничья?

– Сложно сказать однозначно. У каждой команды бывают такие периоды. Сейчас главное – собраться на последнюю игру и отдать все силы, чтобы победить. А чего именно не хватает — это уже, пожалуй, вопрос к тренерскому штабу.

– Видно, что команда полна энергии, несмотря на конец сезона. Ты долго ждал своего шанса – и сегодня наконец вышел на поле.

– Да, я тоже ждал своего шанса. Хотелось победить, но «Эпицентр» – хорошая команда, с ними всегда непросто. Они, кстати, победили «Полесье» и сейчас снова набрали очки. Надо отдать им должное. Но в футболе ничью часто воспринимают как нормальный результат, хотя когда это серия — это уже сложнее.

– Что происходит в раздевалке? Как команда переживает эту серию ничьих?

– Конечно, все расстроены. После кубкового матча, когда мы не прошли дальше, нам не удается поймать победный импульс. Это накапливается, и с каждой игрой становится тяжелее. Хочется уже победить и набирать свои очки, потому что я считаю, что мы не заслуживаем таких результатов. Просто чего-то не хватает.