Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Прогноз на финал WTA 125 в Парме

16 мая в финале турнира WTA 125 в Парме сыграют Даяна Ястремская (WTA 52) и Барбора Крейчикова (WTA 53).

Встреча начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка откровенно слабо проводит текущий день, из-за чего потеряла 25 позиций в рейтинге. Турнир в Парме пока что самый успешный, ведь это шанс взять трофей и обрести уверенность. Даяна начала здесь с матча против аргентинки Босио, которую одолела 7:6, 6:3. Потом справилась с бельгийкой Ванденвинкел – 6:3, 6:2. Потом была победа над еще одной аргентинкой Сьеррой 6:3, 7:5. На два дня растянулся полуфинал против крепкой испанки Бузас Манейро, который завершился на трех тай-брейках победой Даяны. Теперь впереди финал против сильной соперницы, так что будет сложно взять титул.

Барбора Крейчикова

Чешская спортсменка хорошо знакома фанатам тенниса, в первую очередь, благодаря своим достижениям. Крейчикова экс-вторая ракетка мира, победитель двух шлемов в одиночном разряде. Еще успешнее играла теннисистка играла в парном разряде, где она выиграла семь шлемов и становилась олимпийской чемпионкой.

В этом сезоне Крейчикова играла мало, всего 12 матчей, одержав восемь побед. С февраля по май теннисистка и вовсе не играла из-за травмы.

В Парме удалось обыграть Хименес Косинцеву из Андорры – 6:4, 6:1, потом немку Фриндзам – 6:2, 6:7, 6:2. Далее была непростая победа над швейцарской Голубич – 6:7, 6:3, 6:2. В полуфинале удалось пройти колцмбийку Осорио Серрано – 6:2, 1:6, 7:5.

Личные встречи

Спортсменки пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу чешской спортсменки. Последняя встреча состоялась три года, так что сейчас сложно сравнить спортсменок.

Прогноз

На кону трофей, так что дополнительная мотивация спортсменкам точно не нужна. Крейчикова имеет больше опыта, да и статусом выше. В целом, я жду битвы двух равных соперниц.

У Даяны практически не было времени на отдых, но с выносливостью у нее нет проблем. Ястремская отлично выглядит на этом турнире, хоть она и нестабильна. Рискну поставить на ее чистую победу.

Прогноз Sport.ua: Победа Ястремской за 2.75 по линии БК betking.