Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Прогноз на финал WTA 125 в Парме
WTA
16 мая 2026, 16:01 |
603
0

Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Прогноз на финал WTA 125 в Парме

Решающий поединок состоится 16 мая ориентировочно в 16:30 по Киеву

16 мая 2026, 16:01 |
603
0
Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Прогноз на финал WTA 125 в Парме
WTA. Даяна Ястремская

16 мая в финале турнира WTA 125 в Парме сыграют Даяна Ястремская (WTA 52) и Барбора Крейчикова (WTA 53).

Встреча начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка откровенно слабо проводит текущий день, из-за чего потеряла 25 позиций в рейтинге. Турнир в Парме пока что самый успешный, ведь это шанс взять трофей и обрести уверенность. Даяна начала здесь с матча против аргентинки Босио, которую одолела 7:6, 6:3. Потом справилась с бельгийкой Ванденвинкел – 6:3, 6:2. Потом была победа над еще одной аргентинкой Сьеррой 6:3, 7:5. На два дня растянулся полуфинал против крепкой испанки Бузас Манейро, который завершился на трех тай-брейках победой Даяны. Теперь впереди финал против сильной соперницы, так что будет сложно взять титул.

Барбора Крейчикова

Чешская спортсменка хорошо знакома фанатам тенниса, в первую очередь, благодаря своим достижениям. Крейчикова экс-вторая ракетка мира, победитель двух шлемов в одиночном разряде. Еще успешнее играла теннисистка играла в парном разряде, где она выиграла семь шлемов и становилась олимпийской чемпионкой.

В этом сезоне Крейчикова играла мало, всего 12 матчей, одержав восемь побед. С февраля по май теннисистка и вовсе не играла из-за травмы.
В Парме удалось обыграть Хименес Косинцеву из Андорры – 6:4, 6:1, потом немку Фриндзам – 6:2, 6:7, 6:2. Далее была непростая победа над швейцарской Голубич – 6:7, 6:3, 6:2. В полуфинале удалось пройти колцмбийку Осорио Серрано – 6:2, 1:6, 7:5.

Личные встречи

Спортсменки пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу чешской спортсменки. Последняя встреча состоялась три года, так что сейчас сложно сравнить спортсменок.

Прогноз

На кону трофей, так что дополнительная мотивация спортсменкам точно не нужна. Крейчикова имеет больше опыта, да и статусом выше. В целом, я жду битвы двух равных соперниц.

У Даяны практически не было времени на отдых, но с выносливостью у нее нет проблем. Ястремская отлично выглядит на этом турнире, хоть она и нестабильна. Рискну поставить на ее чистую победу.

Прогноз Sport.ua: Победа Ястремской за 2.75 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
16.05.2026 -
16:30
Барбора Крейчикова
Победа Ястремской 2.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Феникс-Мариуполь – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Подолье – Нива Тернополь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Даяна Ястремская Барбора Крейчикова WTA Парма прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16 мая 2026, 15:00 27
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой

Киевляне без проблем обыгрывают аутсайдера УПЛ

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16 мая 2026, 10:11 5
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве

Клуб не планирует приглашать украинца

Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге
Теннис | 16.05.2026, 14:42
Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге
Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Футбол | 15.05.2026, 17:35
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 13
Теннис
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 84
Теннис
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 238
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 15:41
Теннис
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем