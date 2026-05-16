  Драма в Шотландии. Селтик и Хартс обменялись голами в первом тайме
Шотландия
16 мая 2026, 15:27 | Обновлено 16 мая 2026, 15:43
Драма в Шотландии. Селтик и Хартс обменялись голами в первом тайме

Сердца в 45 минутах от трофея: на гол Шенкленда ответил Энгельс, который забил пенальти

16 мая проходит матч 38-го тура чемпионата Шотландии 2025/26 между командами Селтика и Хартса.

Коллективы играют на стадионе Селтик Парк в Глазго. Встреча стартовала в 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма счет 1:1. На 43-й минуте отличился Лоренс Шенкленд, а на 45+3-й с пенальти ответил Арне Энгелс.

Ничейный результат устраивает Хартс – до старта игры у сердец было 80 очков, а у Селтика – 79.

Если Хартс сумеет не проиграть, то станет чемпионом Шотландии и прервет гегемонию Селтика и Рейнджерса, которые выигрывали трофей национального первенства 41 год подряд.

Чемпионат Шотландии 2025/26. 38-й тур, 16 мая

Селтик – Хартс – 1:1 (перерыв)

Голы: Энгелс, 45+3 (пен.) – Шенкленд, 43

на жаль, але "серцям" не вистачило сил та майстерності щоб втримати 1 місце
